Sampdoria, Donati: «Siamo arrabbiati, vogliamo reagire. A Bari serve vincere»

La Sampdoria è chiamata a scuotersi. Dopo quattro giornate senza punti, i blucerchiati domani sera alle 19.30 faranno visita al Bari per la quinta giornata di Serie B. In conferenza stampa, Massimo Donati ha presentato la sfida parlando senza giri di parole: «Siamo arrabbiati. Non è giusto avere zero punti e c’è dispiacere, ma dobbiamo concentrarci sul campo per cambiare questa situazione. Lavoriamo tanto e vogliamo reagire».

Il tecnico ha sottolineato la difficoltà della gara al “San Nicola”: «Affrontiamo una squadra che come noi sta facendo fatica nei risultati ma che è stata costruita bene in una piazza bellissima. È una partita difficile perché entrambe vogliono uscire dal momento negativo».

Donati ha poi parlato dei temi tecnici: «In porta torna Ghidotti, Coucke è un ragazzo serio ma forse ha bisogno di più tempo. Ferrari non ci sarà, mentre Benedetti è un giocatore che apprezzo molto per la sua duttilità. In attacco siamo contati, senza Cherubini e Pedrola mancano due pedine, ma dovremo arrangiarci».

Il mister non nasconde le pressioni: «Esternamente non so se questa partita venga vista come uno spartiacque, ma per noi conta solo fare bene. Anche a Monza la prestazione c’è stata, ma siamo usciti con zero punti. Se domani dovessimo giocare male ma vincere, dico che va bene così».

Infine, una battuta sui giovani e sulle scelte future: «Pafundi sta crescendo, impara la fase di non possesso. Abbiamo tre partite in una settimana, qualche cambio ci sarà. Ma adesso pensiamo solo al Bari».