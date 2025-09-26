Südtirol, Bocchini: «Gruppo unito e motivato. Contro la Reggiana serve identità»

Sarà Riccardo Bocchini a guidare il Südtirol domani contro la Reggiana al “Druso”, vista la squalifica di Fabrizio Castori. Il vice biancorosso si è presentato in conferenza stampa per introdurre la sfida della 5ª giornata di Serie B.

«La squadra arriva alla gara in un momento di fiducia – ha dichiarato Bocchini – dopo una partita difficile che ha confermato la capacità del gruppo di reagire e trovare energie anche da chi entra dalla panchina. I subentrati hanno fornito motivazioni forti per l’intero gruppo, che continua a dimostrare coesione e determinazione».

Il vice allenatore ha fatto il punto sugli indisponibili: «Dobbiamo far fronte ad alcune assenze. Stiamo valutando la condizione di Coulibaly per decidere se portarlo in panchina. Il gruppo reagisce a queste situazioni con attenzione e professionalità: ogni giocatore ha l’opportunità di mettersi in mostra e adattarsi alle necessità della squadra».

Infine, l’indicazione sullo spirito con cui affrontare il match: «Ogni partita è diversa e va affrontata con la stessa identità, capitalizzando le opportunità e limitando gli errori. Anche in situazioni di difficoltà, come assenze o squalifiche, il gruppo mostra capacità di adattamento e motivazione. La centralità del collettivo resta fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi».