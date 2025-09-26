Mignani: «Palermo squadra di categoria, servirà andare oltre i nostri limiti»

Alla vigilia di Cesena-Palermo, gara valida per la 5ª giornata di Serie B, Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa dalla sala stampa dell’Orogel Stadium.

«Il Palermo è una squadra che ha valori importanti, con giocatori di categoria e che hanno fatto categorie superiori. È un gruppo organizzato, con un allenatore vincente che dà grande mentalità. Per noi sarà una partita durissima e dovremo tirare fuori qualcosa in più di quello che abbiamo per portare a casa il risultato», ha dichiarato l’allenatore bianconero.

Sugli indisponibili: «Frabotta è l’unico che probabilmente non sarà della partita. Per gli altri ci riserviamo ancora questo giorno di valutazioni, ma in linea di massima saranno a disposizione. Sono tutti piccoli problemi che si risolvono in pochi giorni».

Mignani si è soffermato anche sulla capacità della squadra di andare in rete con tanti uomini: «Dopo quattro giornate guardare i numeri è presto, ma lo interpreto come spirito di squadra. Fare gol accresce l’autostima e ti fa credere di poterne fare altri».

Sul confronto con il Palermo visto a maggio: «È cambiato molto. Oggi arriva nel suo miglior momento degli ultimi anni, è in testa alla classifica e ha trovato una mentalità e un’organizzazione nuove con un allenatore che ha vinto un campionato. È un Palermo completamente diverso».

Riguardo ai progressi del Cesena: «Noi abbiamo cambiato meno. Abbiamo mantenuto concetti e base della squadra, inserendo solo alcuni tasselli. I nuovi stanno facendo bene, hanno dato un contributo importante».

Infine, sul giovane Diao: «È un ragazzo di prospettiva, deve avere pazienza e continuità, ma ha tutte le qualità per diventare un attaccante importante. I nostri quattro attaccanti sono moderni e compatibili tra loro, possono giocare insieme».