Avellino, Biancolino: «Settimana complicata, ma la squadra sta bene. Entella da non sottovalutare»

Alla vigilia della sfida contro la Virtus Entella, valida per la 5ª giornata di Serie C, l’allenatore dell’Avellino Raffaele Biancolino ha parlato in conferenza stampa.

«È stata una settimana complicata, faticosa. Domani affrontiamo una squadra simile alla Carrarese, che come noi vuole fare punti per arrivare quanto prima alla salvezza», ha dichiarato il tecnico biancoverde.

Sulle condizioni della rosa: «La squadra sta bene, anche se ha speso tanto a Carrara. Dobbiamo pensare anche alla gara di martedì a Padova. Cancellotti ha recuperato e sta bene. Abbiamo però perso Sounas per una settimana a causa di un affaticamento all’adduttore. Rigione non è ancora disponibile, spero di averlo martedì. Tutino ha iniziato a correre, ma mancherà circa un mese. Stesso discorso per Favilli, forse rientrerà un po’ prima Patierno. D’Andrea lo avremo tra fine ottobre e inizio novembre».

Biancolino non vuole cali di concentrazione: «Non sottovalutiamo nessuno. Giochiamo in casa e vogliamo prendere di petto la partita, approcciandola nel modo giusto. L’Entella ti lascia campo, ma appena può riparte con tanti uomini. Bisogna stare molto attenti».