Inzaghi: «Il Palermo deve fare di queste serate la normalità. Ora testa alta contro l’Udinese»

Al termine della vittoria contro il Bari, Filippo Inzaghi ha parlato ai microfoni ufficiali del club, sottolineando la prestazione del Palermo e il valore del gruppo.

«Avevo detto in conferenza che ci sarebbe voluta pazienza. Speravo di sbloccare prima, ma il loro portiere è stato molto bravo nel primo tempo. Abbiamo fatto una grande partita, ancora una volta chi è entrato dalla panchina ha risolto. Sono molto contento, questa è la strada giusta», ha dichiarato l’allenatore rosanero.

Decisive le reti di Le Douaron e Gomes, entrati a gara in corso: «È la cosa più bella. A volte penso a chi far partire dall’inizio e a chi far entrare dopo. Non è semplice scegliere, ma i ragazzi devono capire che io sono con loro. Ho una grande stima di tutti. Oggi hanno giocato alla quarta partita quasi tutti, tranne Vasic che giocherà martedì. Bello anche l’esordio di Giovane, entrato con una personalità incredibile».

Inzaghi ha poi insistito sull’importanza del legame con i tifosi: «Loro a scatola chiusa ci hanno dato grande fiducia. Noi dobbiamo continuare su questa strada e sperare che il connubio tifosi-squadra porti sempre a serate così».

Infine, uno sguardo al prossimo impegno in Coppa Italia: «Andiamo in un grande stadio contro una squadra di Serie A. Ci giochiamo la Juventus e lo faremo a testa alta. Sarà una grande occasione anche per vedere chi ho impiegato meno fino ad ora».