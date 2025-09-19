Gomes: «Una serata speciale, ma non ci fermiamo: testa a Udine»

PALERMO – Una serata speciale al “Renzo Barbera” per Claudio Gomes, festeggiato prima della gara per le sue cento presenze in rosanero e protagonista in campo con il gol che ha chiuso il 2-0 contro il Bari.

«È stata una bella partita che abbiamo controllato fino alla fine. È il grande spirito della squadra e il risultato è giusto», ha dichiarato Gomes ai microfoni ufficiali del club.

Il centrocampista francese ha raccontato le sue emozioni: «Sono molto felice di aver raggiunto le cento presenze, è un grande onore. Ho lavorato tanto dall’inizio della stagione e il gol è arrivato».

Grande merito anche al pubblico del Barbera: «Oggi lo stadio ci ha spinto dal primo minuto alla fine, quindi il risultato è anche per loro».

Infine, Gomes ha rilanciato l’obiettivo del gruppo: «Non è il momento di fermarci per una vittoria. Dobbiamo continuare, andare a Udine a fare la partita e poi affrontare ogni gara passo dopo passo. Vedremo cosa succederà».