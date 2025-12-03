Inzaghi premiato: arriva il Paladino

PALERMO — Come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Premio Paladino d’oro verrà assegnato oggi a Pippo Inzaghi nell’ambito dello Sport Film Festival, storica rassegna internazionale dedicata al cinema sportivo. L’evento, giunto alla sua 45ª edizione, è in corso fino al 7 dicembre nella sede delle Officine Ducrot alla Zisa.

Secondo quanto sottolineato nuovamente da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, una delegazione dell’organizzazione farà visita nel pomeriggio allo stadio Renzo Barbera, dove consegnerà al Palermo una speciale statuetta celebrativa per i 125 anni di storia sportiva del club. A rappresentare l’istituzione saranno il presidente Roberto Oddo e la direttrice artistica Stefania Tschantret.

Un secondo riconoscimento verrà consegnato direttamente a Pippo Inzaghi, premiato — come ricorda ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport — per l’eccezionale carriera costruita prima da attaccante e poi da allenatore. Un tributo al suo percorso, alla sua immagine e al suo contributo al calcio italiano.