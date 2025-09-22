Udinese-Palermo, Inzaghi: «Sarà dura ma siamo pronti. Giocherà anche Vasic»

Alla vigilia della sfida di Coppa Italia tra Udinese e Palermo, in programma domani alle 18:30 al Bluenergy Stadium, il tecnico rosanero Filippo Inzaghi ha parlato ai microfoni ufficiali del club.

«Avremmo voluto goderci un po’ di più l’ultima vittoria, però penso sia una cosa bellissima andare in uno stadio di Serie A così bello a giocarci la Juventus – ha dichiarato Inzaghi –. Sarà dura, ma siamo pronti, è un bel periodo e speriamo di continuare su questa strada».

Sull’approccio alla gara, il tecnico ha spiegato: «Quando giochi contro una squadra di Serie A così forte devi fare la classica partita perfetta, però noi siamo consci delle nostre possibilità. Penso che sia un jolly da giocarci, è chiaro che passando potremo andare a giocare all’Allianz Stadium contro la Juventus, sarebbe bellissimo per noi e per la nostra gente».

Inzaghi ha confermato che ci sarà spazio per diversi elementi: «Non stravolgerò la squadra, ma 6-7 giocatori li cambierò perché ho voglia di vedere qualcos’altro. Reputo la nostra squadra forte in ogni singolo e mi auguro che martedì faccia una grande partita».

Sul gruppo: «È dal primo giorno che questa squadra lavora bene e dà tutto se stessa. Durante gli allenamenti c’è grande attitudine al lavoro, il percorso è ancora molto lungo, tortuoso, arriveranno anche momenti difficili, però adesso ci godiamo queste vittorie e speriamo di andare a fare una grande gara al Friuli».

Il tecnico rosanero ha poi sottolineato l’importanza delle rotazioni: «Dopo quattro partite hanno giocato tutti, tutti sono stati protagonisti, a parte Vasic che giocherà a Udine e che secondo me ci darà grandi soddisfazioni».

Infine, un passaggio sugli ultimi innesti: «Sono molto contento, eravamo in 19, penso che la società vada ringraziata. Ha fatto un ulteriore sforzo portando un capitano, un giocatore che può fare il braccetto o il quinto e che sa come si vince. Noi abbiamo bisogno di questa gente».