Serie B, Palermo-Bari la partita più seguita dagli spalti: oltre 32mila spettatori al “Barbera”

Un altro turno appassionante di Serie B si è concluso, con grande partecipazione di pubblico sugli spalti. I dati raccolti dalla Gazzetta dello Sport certificano ancora una volta il primato del “Renzo Barbera”: Palermo-Bari è stata la gara più seguita della giornata con 32.363 spettatori, a conferma del forte legame tra la squadra di Inzaghi e la sua tifoseria.

Dietro ai rosanero, la sfida Frosinone-Südtirol ha fatto registrare 9.763 presenze, mentre Reggiana-Catanzaro ha toccato quota 9.579. A seguire Pescara-Empoli (8.985) e Spezia-Juve Stabia (8.488).

Buona cornice anche a Venezia, dove contro il Cesena erano presenti 8.191 spettatori, e a Mantova per il match con il Modena (8.019). Sette mila e 688 i tifosi che hanno seguito Monza-Sampdoria, mentre Padova-Entella si è fermata a 6.492. Chiude la classifica Carrarese-Avellino, con 3.443 presenze.