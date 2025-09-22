Coppa Italia, le designazioni arbitrali: Udinese-Palermo a Zanotti

Rese note le designazioni arbitrali per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. La gara più attesa per i colori rosanero, Udinese–Palermo, in programma martedì 23 settembre alle 18:30 al Bluenergy Stadium, sarà diretta da Niccolò Zanotti della sezione di Rimini. Gli assistenti saranno Di Gioia e Di Giacinto, con Zufferli quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Barone, coadiuvato da Prontera come AVAR.

Per quanto riguarda le altre sfide, Cagliari–Frosinone (martedì 23 alle 17:00) è stata affidata a Feliciani, mentre in serata, alle 21:00, Milan–Lecce vedrà in campo Tremolada. Mercoledì 24 spazio a Parma–Spezia alle 17:00 con Mucera al fischietto, a seguire Hellas Verona–Venezia alle 18:30 con Calzavara, e in chiusura di giornata Como–Sassuolo alle 21:00 con Turrini.

Giovedì 25 il programma si completerà con Genoa–Empoli alle 18:30, diretta da Dionisi, e Torino–Pisa alle 21:00, affidata a Pezzuto.

Un turno di Coppa Italia che si preannuncia ricco di insidie e spettacolo, con Udinese–Palermo come uno degli incroci più interessanti.