Il Tenente Onorato riapre alle società sportive: il Comune cerca calcio e rugby per rilanciare l’impianto

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 7, 2025

Dopo mesi di attesa, il campo sportivo del Tenente Onorato è pronto a tornare protagonista. Il Comune di Palermo ha avviato un nuovo percorso per affidare la gestione temporanea degli spazi alle società di calcio a 11 e rugby, con l’obiettivo di ridare vitalità a uno degli impianti più noti della città, oggi inutilizzato.

L’avviso esplorativo, pubblicato in questi giorni, invita le ASD interessate a presentare domanda entro le ore 13 del 15 ottobre. Le richieste dovranno essere inviate via PEC all’indirizzo sport@cert.comune.palermo.it, indicando i giorni e le fasce orarie preferite per le attività di allenamento.

L’utilizzo dell’impianto sarà riservato esclusivamente alle sessioni di allenamento: dal lunedì al venerdì tra le 14 e le 17, e nei weekend dalle 9 alle 13. Un orario pensato per garantire la convivenza con le esigenze logistiche e militari dell’area, di proprietà del Comando Militare di Sicilia.

La decisione arriva dopo un primo tentativo, risalente a dicembre 2024, andato a vuoto per mancanza di candidature. Da allora, l’assessore allo Sport Alessandro Anello ha aperto un dialogo con i vertici militari per restituire alla città un impianto rimasto per troppo tempo chiuso.

«L’obiettivo — ha spiegato Anello — è ampliare l’offerta di strutture per gli sport di squadra e rispondere concretamente alla domanda crescente di spazi da parte delle società dilettantistiche. Il Tenente Onorato può diventare un punto di riferimento importante per calcio e rugby».

L’avviso, firmato dalla dirigente Caterina Guercio, segna dunque un nuovo capitolo per il rilancio dello sport cittadino, in attesa di una soluzione definitiva sulla gestione degli impianti comunali.

