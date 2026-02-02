Il Secolo: “Thorsby-Palermo, i motivi del mancato accordo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Il Genoa si prepara a salutare Morten Thorsby. Il centrocampista norvegese, in scadenza di contratto a giugno, è sempre più lontano dalla permanenza in rossoblù. Come riporta Il Secolo XIX, il club ligure aveva proposto il rinnovo un paio di mesi fa, ma il giocatore, utilizzato con il contagocce, teme di compromettere le sue chance di partecipazione al Mondiale.

Secondo quanto riferisce Il Secolo XIX, Thorsby, a 29 anni, valuta con attenzione il prossimo passo della carriera proprio in funzione del minutaggio in vista del Mondiale. Il Palermo si era mosso per tempo, ipotizzando un arrivo a parametro zero, ma al momento sembra destinato a restare fuori dalla corsa. A spuntarla, infatti, potrebbe essere la Cremonese, che ha rilanciato con una proposta più convincente.

Sempre stando a Il Secolo XIX, Daniele De Rossi stima il centrocampista norvegese, ma non può garantirgli un posto fisso da titolare, mentre i grigiorossi hanno messo sul tavolo prospettive di maggiore continuità. Un aspetto che pesa in modo determinante nella scelta del giocatore.

Sul fronte delle alternative, il Genoa guarda anche al futuro. In mezzo al campo piace Mahamadou Diawara, classe 2005 di proprietà del Lione e attualmente in prestito all’Anversa. Tuttavia, come sottolinea ancora Il Secolo XIX, il club rossoblù ha già investito un milione di euro su Chec Bebel Doumbia, centrocampista burkinabé classe 2007, lasciato in prestito al Team Altamura con l’idea di inserirlo stabilmente in prima squadra a partire dall’estate.

