Spezia, salta lo scambio col Palermo: Osti dice no a Di Serio-Le Douaron

Lo Spezia stringe i tempi e mette dentro un altro tassello offensivo. Laurs Skjellerup è ufficialmente un nuovo giocatore aquilotto: oggi l’arrivo in città e le visite mediche, poi subito a disposizione. Con lui arriva anche Bellemo, in un mercato che resta però ancora apertissimo. Come racconta Armando Napoletano su Il Secolo XIX, Okereke ha detto no allo Spezia e a tutte le altre squadre di Serie B, chiudendo ogni possibilità di ritorno in cadetteria.

I tentativi per rinforzare l’attacco non sono mancati. Secondo Armando Napoletano de Il Secolo XIX, lo Spezia ha provato a sondare la pista Mulattieri, ma l’accordo già definito tra Sassuolo e Deportivo La Coruña, con obbligo di riscatto condizionato da 6 milioni, ha bloccato qualsiasi manovra. Contatti anche con l’entourage di Coda, ma la Sampdoria non ha voluto rafforzare una diretta concorrente per la salvezza. Stessa sorte per Kouamè, fuori lista alla Fiorentina ma con un ingaggio giudicato proibitivo.

Respinto al mittente anche il tentativo di scambio con il Palermo tra Di Serio e Le Douaron: come riferisce ancora Armando Napoletano su Il Secolo XIX, il direttore sportivo rosanero Carlo Osti ha chiuso immediatamente alla proposta. Entro le 20 di questa sera si capirà se la società bianca riuscirà a completare quello che sarebbe l’undicesimo acquisto di una delle campagne di mercato più movimentate della storia recente del club.

La situazione di classifica impone risposte immediate. Con sei sconfitte in undici gare, cinque nelle ultime sette, la gestione Donadoni è chiamata a dare segnali forti. Ieri intanto hanno salutato due aquilotti: Jack è rientrato al Como, che potrebbe girarlo al Catanzaro per garantirgli maggiore spazio. Completata anche l’operazione con la Sampdoria: Bellemo arriva in prestito gratuito, mentre Soleri passa ai blucerchiati con un prestito oneroso da 300 mila euro più opzione, evitando minusvalenze pesanti a bilancio, come spiega Armando Napoletano de Il Secolo XIX.

Capitolo futuro immediato: tra oggi e domani si deciderà con l’Atalanta la situazione di Vlahovic, intenzionato a trovare più minuti altrove. In parallelo restano ore decisive anche per Nagy, che incontrerà prima il Ferencvaros e poi lo Spezia per definire se restare fino a giugno o tornare in Ungheria. Al momento, però, l’unica vera novità offensiva è Skjellerup, pronto all’uso per la delicatissima sfida contro l’Entella, con Vlahovic squalificato, Lapadula assente e Soleri già partito. Toccherà ora al campo dare le risposte che il mercato non è riuscito completamente a garantire