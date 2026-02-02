Tuttosport: “Palermo, è fatta per Johnsen: firma fino al 2029. Serie B, raffica di colpi”

Il Palermo ha scelto: sfumato definitivamente Tramoni, il club rosanero ha chiuso per Dennis Johnsen. Come riporta Gianluca Scaduto su Tuttosport, il trequartista norvegese classe 1998 arriva dalla Cremonese e firma un contratto fino al 2029, diventando il tassello offensivo individuato per completare il reparto.

Il mercato di Serie B, raccontato nel dettaglio da Gianluca Scaduto sulle pagine di Tuttosport, continua a muoversi anche altrove. Il Venezia ha annunciato l’arrivo del mediano Mouhamed Lamine Fanne Dabo, 22 anni, spagnolo-senegalese proveniente dal Luton Town, con un accordo fino al 2030.

Molto attivo il Bari, vicino alla chiusura per il difensore olandese Cas Odenthal, 25 anni, reduce da 82 presenze in Serie B con Sassuolo e già fuori dai piani in Serie A. I pugliesi hanno inoltre definito il ritorno di Valerio Mantovani e l’arrivo dal Mantova del mediano Federico Artioli, 24 anni. Un doppio rinforzo difensivo che, come sottolinea ancora Gianluca Scaduto di Tuttosport, rafforza sensibilmente la rosa biancorossa.

Si muove anche la Reggiana: ufficiale l’arrivo del terzino destro colombiano Yeferson Paz, 23 anni, dal Sassuolo. Il Cesena, invece, punta il centrocampista Gaetano Castrovilli e ha chiuso per il terzino sinistro Tommaso Corazza, 21 anni, di proprietà del Bologna, reduce dall’esperienza al Pescara. Sempre i romagnoli incasseranno circa 1,7 milioni dalla cessione dell’attaccante Blesa al Rio Ave.

Secondo quanto riportato da Gianluca Scaduto su Tuttosport, l’Empoli ha chiesto alla Fiorentina il trequartista Abdelhamid Sabiri e ha definito con il Modena l’arrivo di Luca Magnino. Dal Pisa potrebbe invece arrivare il danese Malthe Hojholt. In difesa della Reggiana, dalla prossima giornata, ci sarà Alessandro Micai, rientrato in Italia dopo l’esperienza al Cluj, mentre è stato ufficializzato anche il giovane portiere olandese Joey Zwaan.

Capitolo giovani: a Catanzaro è atteso Fellipe Jack, classe 2004 di proprietà del Como, mentre l’Avellino ha chiuso per Andrea Le Borgne e valuta in attacco Andrija Novakovich. L’Entella ha definito con la Vis Pesaro l’arrivo di Davide Pio Stabile. Infine, la Juve Stabia prepara il doppio colpo: Salim Diakitè dal Palermo e Alvin Okoro dal Venezia, come chiude Gianluca Scaduto di Tuttosport nel suo punto sul mercato.