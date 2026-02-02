Tuttosport: “Palermo, è fatta per Johnsen: firma fino al 2029. Serie B, raffica di colpi”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Cremonese-Palermo 2-2 Serie B (13) Johnsen ranocchia

Il Palermo ha scelto: sfumato definitivamente Tramoni, il club rosanero ha chiuso per Dennis Johnsen. Come riporta Gianluca Scaduto su Tuttosport, il trequartista norvegese classe 1998 arriva dalla Cremonese e firma un contratto fino al 2029, diventando il tassello offensivo individuato per completare il reparto.

Il mercato di Serie B, raccontato nel dettaglio da Gianluca Scaduto sulle pagine di Tuttosport, continua a muoversi anche altrove. Il Venezia ha annunciato l’arrivo del mediano Mouhamed Lamine Fanne Dabo, 22 anni, spagnolo-senegalese proveniente dal Luton Town, con un accordo fino al 2030.

Molto attivo il Bari, vicino alla chiusura per il difensore olandese Cas Odenthal, 25 anni, reduce da 82 presenze in Serie B con Sassuolo e già fuori dai piani in Serie A. I pugliesi hanno inoltre definito il ritorno di Valerio Mantovani e l’arrivo dal Mantova del mediano Federico Artioli, 24 anni. Un doppio rinforzo difensivo che, come sottolinea ancora Gianluca Scaduto di Tuttosport, rafforza sensibilmente la rosa biancorossa.

Si muove anche la Reggiana: ufficiale l’arrivo del terzino destro colombiano Yeferson Paz, 23 anni, dal Sassuolo. Il Cesena, invece, punta il centrocampista Gaetano Castrovilli e ha chiuso per il terzino sinistro Tommaso Corazza, 21 anni, di proprietà del Bologna, reduce dall’esperienza al Pescara. Sempre i romagnoli incasseranno circa 1,7 milioni dalla cessione dell’attaccante Blesa al Rio Ave.

Secondo quanto riportato da Gianluca Scaduto su Tuttosport, l’Empoli ha chiesto alla Fiorentina il trequartista Abdelhamid Sabiri e ha definito con il Modena l’arrivo di Luca Magnino. Dal Pisa potrebbe invece arrivare il danese Malthe Hojholt. In difesa della Reggiana, dalla prossima giornata, ci sarà Alessandro Micai, rientrato in Italia dopo l’esperienza al Cluj, mentre è stato ufficializzato anche il giovane portiere olandese Joey Zwaan.

Capitolo giovani: a Catanzaro è atteso Fellipe Jack, classe 2004 di proprietà del Como, mentre l’Avellino ha chiuso per Andrea Le Borgne e valuta in attacco Andrija Novakovich. L’Entella ha definito con la Vis Pesaro l’arrivo di Davide Pio Stabile. Infine, la Juve Stabia prepara il doppio colpo: Salim Diakitè dal Palermo e Alvin Okoro dal Venezia, come chiude Gianluca Scaduto di Tuttosport nel suo punto sul mercato.

Altre notizie

inzaghi mirri gardini osti (14)

Giornale di Sicilia: “Palermo, preso Johnsen. Il secondo colpo è Rui Modesto? Le ultime”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Screenshot 2026-02-02 075718

Stadio Barbera, si entra nella fase operativa: tempi stretti e polemiche politiche

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Screenshot 2026-02-02 075021

Nuovo stadio di Palermo, il piano City: museo, verde e multifunzionalità

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
snapsave-app_3649181652215237450-e1749249447783

Il Secolo: “Thorsby-Palermo, i motivi del mancato accordo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (32) depaoli le douaron

Spezia, salta lo scambio col Palermo: Osti dice no a Di Serio-Le Douaron

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
2afc52ed-6fdc-4a9b-ab54-e694cbf90885

Gazzetta dello Sport: “Palermo, il botto finale. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
palermo como 3-0 (68) strefezza

Corriere dello Sport: “Strefezza-Parma, tutte le trattative del giorno in serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
palermo bari serie b 2-0 (58) palumbo castrovilli

Corriere dello Sport: “Cesena-Castrovilli, tutte le trattative del giorno in serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
palermo manchester city (127) osti Mirri

Corriere dello Sport: “Palermo, doppio colpo in chiusura”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
thorsby-foto-instagram-e1769099425699

Cremonese, chiuso l’affare Thorsby: arriva dal Genoa

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Screenshot_2026-02-01-23-26-55-226_com.android.chrome-edit

Di Marzio: “Palermo-Johnsen, domani le visite mediche”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
palermo pescara 5-0 (165) diakitè

TMW: “Juve Stabia, arriva Diakite in prestito dal Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

inzaghi mirri gardini osti (14)

Giornale di Sicilia: “Palermo, preso Johnsen. Il secondo colpo è Rui Modesto? Le ultime”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Screenshot 2026-02-02 075718

Stadio Barbera, si entra nella fase operativa: tempi stretti e polemiche politiche

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Screenshot 2026-02-02 075021

Nuovo stadio di Palermo, il piano City: museo, verde e multifunzionalità

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
snapsave-app_3649181652215237450-e1749249447783

Il Secolo: “Thorsby-Palermo, i motivi del mancato accordo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (32) depaoli le douaron

Spezia, salta lo scambio col Palermo: Osti dice no a Di Serio-Le Douaron

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026