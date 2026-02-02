Gazzetta dello Sport: “Palermo, il botto finale. Tutte le trattative del giorno in serie B”

C’è chi dice no e chi invece è pronto a dire sì. Il mercato di Serie B entra nelle sue ore decisive e, come racconta Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il Celtic ha presentato l’offerta definitiva al Frosinone per Ghedjemis: 6 milioni di euro. Il giocatore, però, ha ringraziato e declinato, scegliendo di restare in cadetteria per inseguire la promozione.

Chi invece è pronto a chiudere è il Palermo. Dopo aver valutato diversi profili, il club rosanero è pronto ad annunciare Dennis Johnsen dalla Cremonese, individuato come il sostituto di Brunori. Niente Tramoni, niente Mota e niente Pierini per i siciliani, come sottolinea ancora Nicola Binda della Gazzetta dello Sport. Proprio Pierini, però, potrebbe diventare il colpo finale della Sampdoria, che nel frattempo ha definito lo scambio con lo Spezia: Soleri a Genova, Bellemo in Liguria. Lo Spezia, a sua volta, ha rinforzato l’attacco con Skjellerup dal Sassuolo, mentre Nagy è vicino al ritorno in patria al Ferencvaros.

Secondo quanto riferisce Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, molto attivo nelle ultime ore anche il Bari, che ha chiuso per Artioli e Mantovani dal Mantova e per Odenthal dal Sassuolo. I pugliesi guardano anche a Pandolfi del Catanzaro, ma l’Avellino risulta in vantaggio. Sempre da Bari parte Castrovilli, destinazione Cesena, dove sono già arrivati Cerri dal Como e Corazza, che si è allenato con la squadra dopo il passaggio dal Pescara via Bologna.

Movimenti importanti anche sull’asse Pescara-Avellino: gli abruzzesi hanno ceduto Sgarbi agli irpini per Cagnano, sono pronti a salutare Tonin direzione Südtirol e accolgono Lamine Fanne Dabo, centrocampista spagnolo-senegalese del Luton Town, appena transitato dal Venezia. Il Catanzaro deve ufficializzare Fellipe Jack dallo Spezia via Como, mentre l’Empoli ha definito tutto con il Modena per Magnino. Operazione chiusa anche tra Entella e Vis Pesaro per Stabile, come riporta ancora Nicola Binda della Gazzetta dello Sport, nel consueto punto sul mercato cadetto.