Il Secolo: “Spezia-Palermo, designato l’arbitro Ghersini. Una scelta che sorprende”

Gianluca Rocchi, responsabile della CAN, ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 25ª giornata di Serie B, e per la sfida tra Spezia e Palermo, in programma domenica alle 15, ha scelto Davide Ghersini della sezione di Genova. Come riporta oggi Il Secolo XIX, la decisione ha destato un certo stupore, considerando il profilo dell’arbitro e il peso del match.

La squadra arbitrale per Spezia-Palermo

Ghersini sarà coadiuvato dagli assistenti Francesco Luciani (Milano) e Giacomo Monaco (Termoli), mentre il quarto ufficiale sarà Erminio Cerbasi (Arezzo). Al VAR ci sarà Lorenzo Maggioni (Lecco), con Rodoldo Di Vuolo (Castellammare di Stabia) come AVAR.

L’elemento curioso, sottolinea Il Secolo XIX, è che Rocchi non ha considerato Spezia-Palermo una gara di prima fascia, assegnando ad esempio un arbitro internazionale come Marchetti per Cosenza-Carrarese, un match cruciale per la salvezza di entrambe le squadre.

Ghersini tra esperienza e futuro incerto

Arbitro di lunga esperienza, Ghersini ha esordito in Serie B a 28 anni, ma non è mai riuscito a imporsi ai livelli più alti. Per questo motivo, viene considerato in fase di valutazione, sia per una possibile conferma nei ranghi della CAN che per una dismissione al termine della stagione.

L’arbitro ligure ha già diretto diverse partite dello Spezia, tra cui la vittoria all’Arechi contro la Salernitana (19 ottobre 2023) e i precedenti in Cittadella-Spezia 4-1 e Spezia-Catanzaro 1-1. Nell’ultima stagione in Serie A degli aquilotti, ha arbitrato le sconfitte contro Inter e Sassuolo in trasferta, oltre alla vittoria in casa del Torino.

Quella di domenica potrebbe essere una delle sue ultime apparizioni al Picco, visto che l’attuale stagione potrebbe essere l’ultima per lui nei ranghi della CAN B.