Il Secolo: “Spezia, sfida al Palermo con la nuova proprietà”

Giornata storica per lo Spezia Calcio, che cambia ufficialmente proprietà. Come riporta oggi Il Secolo XIX, il club passa dalla famiglia Platek a Fc32 Group, guidato da Paul Francis, con l’acquisizione delle quote avvenuta formalmente il 29 gennaio.

L’operazione, conclusa senza la presenza fisica dei protagonisti ma certificata da un notaio a Milano, segna l’uscita del gruppo Platek, insediatosi l’11 febbraio 2021, e l’inizio di una nuova era per gli aquilotti. Fc32 ha già pagato le quote e finanziato la società, garantendo così la stabilità economica del club.

Nuovo CdA: Corradino presidente, Gazzoli confermato

Con il passaggio di consegne, sarà sciolto l’attuale consiglio di amministrazione e verranno nominati i nuovi vertici del club. Come sottolinea Il Secolo XIX, il ruolo di presidente sarà affidato ad Andrea Corradino, figura ben nota e apprezzata a La Spezia, legata ai periodi di maggiore solidità amministrativa della società.

Al suo fianco, nel nuovo CdA, troveranno posto Andrea Gazzoli, che manterrà un ruolo di rilievo, e Federico Mari, in rappresentanza di Fc32 Group. Con loro ci sarà almeno un altro membro, con la possibilità di estendere il consiglio fino a cinque componenti.

L’uscita di scena della famiglia Platek comporterà anche la nomina di nuovi sindaci e revisori, mentre nelle prossime ore sono attesi comunicati ufficiali sia da parte dei Platek che della nuova proprietà. Paul Francis sarà alla Spezia dal 17 febbraio, mentre fino a quel momento potrebbe essere Federico Mari a gestire le attività in sede.

Focus sul campo: la sfida con il Palermo e il duello Lapadula-Pohjanpalo

Se il cambio di proprietà segna un nuovo corso, la priorità immediata resta il campo, con lo Spezia atteso domenica dalla delicata sfida contro il Palermo. Una partita cruciale per gli aquilotti, come ribadito dal neo ds rosanero Carlo Osti, che ha definito la trasferta del Picco come “l’inizio del vero campionato del Palermo”.

L’allenatore dello Spezia, Luca D’Angelo, parlerà oggi in conferenza stampa alle 14.20, cercando di spostare l’attenzione sul calcio giocato e non sulle vicende societarie. Lo farà sfruttando anche l’onda dell’entusiasmo, con l’obiettivo di proseguire la striscia positiva: dopo le vittorie contro Carrarese, Sassuolo e Cittadella, lo Spezia punta a centrare la quarta vittoria consecutiva, un risultato che lo avvicinerebbe al record di cinque successi di fila registrato sotto la guida di Vincenzo Italiano nel 2020, anno della storica promozione in Serie A.

Sfida nella sfida: Lapadula vs Pohjanpalo

Tra i temi più attesi del match c’è il duello tra Gianluca Lapadula e Joel Pohjanpalo, due attaccanti di spessore che tornano a giocare in Serie B dopo stagioni vissute da protagonisti. Per Lapadula, l’ultima apparizione in cadetteria risale al playoff vinto con il Cagliari a Bari l’11 giugno 2023, mentre Pohjanpalo è reduce da un’annata da 19 gol con il Venezia, prima di trasferirsi a Palermo.

La nuova proprietà dello Spezia inizia il suo cammino con una sfida cruciale, dentro e fuori dal campo. Domenica, il Picco sarà teatro di un match che potrebbe avere ripercussioni importanti sulla corsa ai playoff.