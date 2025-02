Il Secolo: “Al Picco arriva il Palermo, si va verso il tutto esaurito. Venduti diecimila biglietti”

Lo stadio Picco si prepara a una grande cornice di pubblico per la sfida tra Spezia e Palermo, in programma domenica alle 15:00. Come riporta oggi Massimo Guerra su Il Secolo XIX, la prevendita ha già raggiunto quota 9.800 biglietti venduti, con il dato destinato a crescere nelle prossime ore.

La Curva Ferrovia è sold out da giorni, mentre anche Curva Piscina, Tribuna e Distinti si avviano verso il tutto esaurito. Un entusiasmo crescente, simile a quello visto nella gara contro il Sassuolo, quando l’impianto era gremito quasi esclusivamente da tifosi spezzini.

Tanti tifosi del Palermo attesi al Picco

Domenica, però, non sarà così: il settore ospiti della Curva Piscina sarà riempito dai tifosi del Palermo, che stanno acquistando i tagliandi senza limitazioni, grazie alla vendita libera online su Vivaticket e nei punti vendita autorizzati. Oltre ai posti riservati nel settore ospiti, si prevede una significativa presenza rosanero anche tra Tribuna e Distinti, con una stima di circa 1.000 tifosi del Palermo pronti a sostenere la squadra di Dionisi.

Modalità di acquisto biglietti

I ticket possono essere acquistati online, nei punti vendita Vivaticket, oppure direttamente presso la biglietteria ufficiale dello Spezia, situata sotto il Settore Distinti (aperta venerdì dalle 16:00 alle 19:00 e sabato dalle 10:00 alle 13:00). Inoltre, il botteghino lato Curva Ferrovia sarà operativo anche domenica, dalle 10:00 fino al fischio d’inizio.

Curva Ferrovia: copertura non ancora completata

Una curiosità riguarda proprio la Curva Ferrovia: anche se domenica, condizioni meteo permettendo, la copertura dovrebbe apparire visivamente completata, i lavori non sono ancora del tutto terminati. In caso di pioggia, i tifosi sono consigliati a coprirsi con teli o ombrelli, poiché devono ancora essere sigillati i pannelli e installate le guarnizioni, operazioni che verranno ultimate per la successiva sfida casalinga contro il Catanzaro.

Il clima allo stadio Picco si preannuncia caldissimo, con entrambe le tifoserie pronte a spingere le rispettive squadre in un match cruciale per la corsa ai playoff.