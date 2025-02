La Nazione: “Arriva il Palermo. Esposito-Lapadula scaldano il Picco”

Domenica alle 15:00, allo stadio Picco, lo Spezia affronterà il Palermo con una coppia d’attacco tutta da ammirare: il ritorno al centro dell’attacco di Pio Esposito e il debutto casalingo di Gianluca Lapadula. Come riporta oggi Fabio Bernardini su La Nazione, il pubblico aquilotto è pronto ad accogliere due bomber che, per caratteristiche, potrebbero rievocare grandi coppie del passato spezzino.

Pio Esposito, il predestinato

A soli 19 anni, Pio Esposito è già un idolo della tifoseria bianconera. Con 11 gol all’attivo (uno in meno del capocannoniere della Serie B, Pietro Iemmello), il giovane attaccante sta trascinando lo Spezia a suon di reti e prestazioni di grande personalità.

«Sogno di riportare lo Spezia in Serie A», ha dichiarato Esposito, consapevole che un’eventuale promozione potrebbe spingere l’Inter – che detiene il suo cartellino – a concedergli un’altra stagione in maglia bianconera. Il suo talento è ben noto a Gianluca Andrissi, ex ds dello Spezia e ora osservatore dei nerazzurri, che ha espresso giudizi più che positivi sul suo percorso di crescita.

Lapadula, esperienza e gol per puntare in alto

A fianco di Esposito, domenica esordirà al Picco Gianluca Lapadula, un attaccante che in Serie B è una garanzia assoluta. Con 187 gol in carriera, di cui 59 realizzati in cadetteria in appena 106 partite, l’attaccante peruviano porta con sé esperienza, carisma e soprattutto una fame di gol mai spenta.

«Sono elettrizzato dall’idea di esordire al Picco», ha dichiarato Lapadula, «I tifosi dello Spezia sono molto carismatici. Ho fame e voglia, il mio acquisto è un segnale: i campionati si vincono partita per partita».

Un tandem che richiama i grandi attaccanti spezzini del passato

L’accoppiata Pio Esposito – Lapadula riporta alla memoria coppie d’attacco iconiche della storia dello Spezia. Tra le più celebri:

Guidetti – Varricchio (2005-2006, Serie C1): 15 gol per il primo, 13 per il secondo, una combinazione perfetta tra rapidità e fisicità che trascinò lo Spezia alla promozione in Serie B.

Guidetti – Colombo (2006-2007, Serie B): 11 reti per Guidetti, 8 per Colombo e 7 per Varricchio, in una stagione combattuta.

Pisano – Fiori (2001-2002, Serie C1): il siciliano Pisano mise a segno 21 gol, mentre Francolino Fiori ne realizzò 10, regalando emozioni ai tifosi spezzini.

Proprio Fiori, che potrebbe essere presente domenica sugli spalti del Picco, ha elogiato la nuova coppia gol dello Spezia: «Pio e Lapadula? Una gran bella coppia di attaccanti, le loro caratteristiche si combinano alla perfezione. Ricorda un po’ il binomio che instauri io con Pisano».

Domenica lo Spezia avrà bisogno della loro intesa per provare a centrare la quarta vittoria consecutiva e continuare la rincorsa ai playoff.