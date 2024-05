Il Palermo studia l’impresa. C’è pure la spinta del City, a Torretta arriva Soriano: con lui anche Galassi, Gardini e Mirri

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla visita del City Group, in particolar modo di Soriano a Torretta in vista della gara playoff.

È senza dubbio la partita più importante della stagione, almeno per il momento, perché è un match da dentro o fuori, senza appello. Per questo motivo, Mignani si prenderà tutto il tempo a sua disposizione per sciogliere ogni dubbio e presentarsi domani sera con la formazione più giusta per affrontare la Sampdoria nel primo turno dei play-off per la Serie A.

L’importanza della Sfida

A dimostrazione di quanto sia cruciale questa sfida e di come il Palermo creda negli spareggi per raggiungere un traguardo che era nei piani della società dall’inizio della stagione, a Palermo è arrivato il numero uno del gruppo, Ferran Soriano. Il CEO del City Football Group ha raggiunto Torretta il giorno dopo aver assistito al match tra Tottenham e Manchester City, in un momento cruciale per i “citizens”, che potrebbero festeggiare il quarto titolo di fila domenica pomeriggio contro il West Ham.

La Visita di Ferran Soriano

La visita di Soriano è stata una sorpresa e un evento inusuale. Il super dirigente del City Football Group era sbarcato in Sicilia solamente una volta, nel 2022, in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova proprietà. Accompagnato dal consigliere Alberto Galassi e con la presenza del presidente Dario Mirri e dell’amministratore delegato Giovanni Gardini, Soriano ha voluto far sentire la vicinanza del City Group a Mignani e ai rosanero in vista del match di domani sera e, in generale, dei play-off che potrebbero scrivere un’altra pagina importante di questa stagione.

Preparazione e Determinazione

Mignani, consapevole dell’importanza della partita, si sta preparando meticolosamente. La sua priorità è presentare una formazione che possa affrontare al meglio la Sampdoria, sfruttando ogni singolo giocatore al massimo delle sue capacità. La presenza di Soriano e altri membri di alto rango del City Football Group è un chiaro segnale della fiducia e dell’importanza che la proprietà attribuisce a questa fase cruciale della stagione.

Il Supporto dei Tifosi

Con il record stagionale di spettatori quasi assicurato, il tutto esaurito al Barbera sembra sempre più probabile. I tifosi saranno un elemento chiave, pronti a sostenere la squadra con tutta la loro passione. L’atmosfera al Barbera sarà elettrica, e il sostegno del pubblico potrebbe dare al Palermo quella spinta in più necessaria per affrontare la Sampdoria e avanzare nei play-off.

La partita di domani sera contro la Sampdoria non è solo un incontro di calcio, ma una sfida che potrebbe determinare il futuro del Palermo. Con il supporto della proprietà, la guida di Mignani, e l’energia dei tifosi, il Palermo ha tutte le carte in regola per affrontare questa sfida con determinazione e coraggio, puntando a realizzare il sogno della promozione in Serie A.