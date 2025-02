Gds: “Il Palermo non vince mai. Dionisi resta al suo posto”

Il Palermo non riesce a ritrovare la vittoria e si fa fermare sul 2-2 dal Mantova al Renzo Barbera, incassando un altro risultato deludente. La squadra di Alessio Dionisi continua a palesare fragilità preoccupanti, specialmente nella gestione mentale dei momenti chiave della partita. Come sottolinea Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il pareggio con la squadra lombarda rappresenta una battuta d’arresto più grave rispetto a quello con lo Spezia di sette giorni prima, perché i rosanero erano chiamati a vincere per rilanciarsi in classifica.

Un Palermo fragile e insicuro

L’inizio della gara sembrava promettente, con i rosanero in vantaggio al 26’ del primo tempo grazie a Verre, autore di una gran conclusione. Ma, come già accaduto più volte in stagione, il Palermo ha subito un crollo mentale a inizio ripresa, incassando due reti in rapida successione: prima Mensah (1’ st), poi Brignani (12’ st) hanno ribaltato il punteggio, approfittando di una difesa disattenta e vulnerabile.

Il Palermo è riuscito a pareggiare al 33’ st grazie al rigore trasformato da Pohjanpalo, ma non è mai apparso realmente padrone della gara. Luigi Butera, nel suo pezzo sul Giornale di Sicilia, evidenzia come il Palermo sia rimasto impantanato in un atteggiamento passivo, incapace di mantenere il controllo del gioco e fragile nei momenti decisivi.

Dionisi sotto accusa: il cambio di Pohjanpalo fa infuriare i tifosi

L’espulsione di Ceccaroni al 24’ st ha complicato ulteriormente la situazione, costringendo Dionisi a rivedere i suoi piani tattici. Tuttavia, la decisione di sostituire Pohjanpalo nel finale di gara ha scatenato la rabbia del pubblico del Barbera, che ha accolto la scelta con una pioggia di fischi.

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, il rapporto tra l’allenatore e la tifoseria è ormai ai minimi termini. Il Palermo ha mostrato ancora una volta limiti caratteriali evidenti, e la classifica continua a deludere rispetto alle aspettative iniziali. Con un solo punto ottenuto tra Spezia e Mantova, i rosanero vedono allontanarsi le posizioni di vertice e dovranno ritrovare subito una svolta per non compromettere definitivamente la stagione.