Palermo‑City, febbre internazionale: alloggio di lusso e media globali in arrivo

Uno spettacolo in mondovisione, ma anche un banco di prova in vista degli impegni ufficiali. Sabato sera, al “Renzo Barbera”, Palermo e Manchester City si sfideranno davanti a un pubblico da tutto esaurito e a una platea globale: come scrive Luigi Butera su Tuttosport, saranno sessanta i Paesi collegati via cavo o in streaming.

Non sarà una semplice amichevole, ma un evento a tutti gli effetti, capace di riportare la memoria indietro ai tempi in cui il Palermo affrontava le big della Serie A. «L’arrivo della banda di Guardiola è visto come un ritorno nel calcio che conta», sottolinea Butera su Tuttosport, ricordando che l’ultima volta in A risale al 2017. E stavolta, in tribuna, non mancheranno nemmeno dieci inviati dalla stampa inglese e un giornalista del New York Times.

L’arrivo dei Citizens è previsto per venerdì mattina. Una parte della comitiva alloggerà a Villa Igiea, un’altra all’Hotel delle Palme: due location esclusive che si trasformeranno in meta per tifosi in cerca di selfie e autografi con Haaland e compagni. Ma nonostante il divario tecnico, il Palermo non intende recitare il ruolo della comparsa.

Oggi Inzaghi condurrà un allenamento congiunto con l’Athletic Palermo, neopromossa in Serie C. Un’occasione per mettere a punto l’undici che sfiderà Guardiola in panchina, dopo averlo già affrontato da giocatore quando vestiva la maglia del Milan. «Superpippo farà le sue scelte per provare a mettere il bastone fra le ruote al City», scrive Butera.

Per entrambe le squadre sarà un test in vista dell’esordio stagionale: il Palermo affronterà la Cremonese in Coppa Italia, mentre il City sfiderà il Wolverhampton in Premier League. Tra i protagonisti attesi, c’è Claudio Gomes, ex City e oggi perno del centrocampo rosanero. «Al City sono stato bene – ha detto Gomes a Tuttosport – sarà bello rivedere volti conosciuti, è una sensazione speciale. Guardiola? Uno degli allenatori più forti al mondo, una persona speciale. Inzaghi? È arrivato con le idee chiare, è un vincente».

Intanto, sul fronte mercato, Tuttosport conferma la partenza di Lund al Colonia e quella di Desplanches al Pescara. Ma la notizia del giorno riguarda la porta: è stato tesserato Francesco Bardi, portiere classe 1992, attualmente svincolato.