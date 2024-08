Il Mattino: “Catanzaro, è sfida con la Juve Stabia per l’ex rosa Coulibaly”

Come riportato da “Il Mattino”, si accende il mercato intorno al centrocampista senegalese ex rosanero Coulibaly.

Il giocatore non è stato convocato dalla Salernitana per la sfida di sabato a Bolzano e Giovanni Martusciello, nella conferenza pre-match, ha sottolineato come il centrocampista non sia più nei piani del club. Juve Stabia e Catanzaro, dunque, si stanno “sfidando” in queste ore di mercato per accaparrarsi le prestazioni del mediano classe 1999.