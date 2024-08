Mignani presenta Sassuolo-Cesena: «Affrontiamo squadra di grande valore»

Alla vigilia del match tra Sassuolo e Cesena, il tecnico dei bianconeri Mignani è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match.

«È sicuramente un dato di fatto che affronteremo una squadra completamente diversa rispetto alla Carrarese, ma per tutti ci sono tre punti in palio, dei duelli in campo da vincere ed una partita dove noi abbiamo bisogno di dare continuità a quanto fatto fino ad oggi, a prescindere dall’avversario. Se guardiamo all’anno scorso il Sassuolo frequentava due categorie diverse rispetto a noi, ma sono convinto che domani ce la andiamo a giocare, con i nostri pregi, i nostri difetti e la nostra condizione del momento.

Sassuolo? Ha una rosa di grande valore ed un allenatore di altrettanto grande valore, che due anni fa ha dominato la Serie B con il Frosinone. È sicuramente una partita molto difficile, ma ci tengo a ringraziare i nostri tifosi: domani avremo la fortuna di poterne avere al nostro fianco circa 1500, dopo che la scorsa settimana ci hanno incitato dal primo all’ultimo minuto, anche nei momenti di difficoltà. Per noi è un grande valore aggiunto e anche per questa ragione daremo qualcosa in più nella partita di domani.

Il calo nella ripresa contro la Carrarese? È un argomento che ho affrontato anche con il mio staff durante la settimana e non è semplice trovare una risposta a domande di questo genere. Se guardo i valori fisici estratti dai dispositivi gps, la squadra sta bene e ha chiuso il secondo tempo più o meno con gli stessi valori della prima frazione. Io penso che la questione sia da ricondurre più ad un calo sotto l’aspetto mentale, quelle “inerzie emotive” di cui ho parlato domenica scorsa nel post partita.

Il Sassuolo va affrontato con uno spirito battagliero e la consapevolezza che ci saranno da spendere tante gocce di sudore e, probabilmente, anche qualche goccia di sangue. Noi, però, sappiamo che attraverso l’umiltà, lo spirito di sacrificio, i duelli e la voglia di dare una mano al compagno possiamo ottenere un risultato positivo come accaduto nelle prime partite».