Il Giorno: “Monza, una vittoria da grande al Barbera”

Come riporta Il Giorno di Monza, il Monza ruggisce ancora e stavolta il colpo è pesantissimo. I biancorossi vincono 3-0 a Palermo, tornando a espugnare il “Barbera” dopo oltre quarantacinque anni grazie ai gol di Dany Mota, Izzo e Azzi. Una prestazione da grande squadra, la quarta vittoria consecutiva, che rilancia la squadra di Paolo Bianco al secondo posto in classifica a -1 dal Modena capolista e a +4 sul Palermo.

Per Il Giorno di Monza, questa vittoria non è solo una prova di forza, ma la conferma che il Monza può legittimamente ambire alla promozione diretta. Dopo il successo sul Frosinone, la formazione brianzola conquista un altro big match, dimostrando solidità, equilibrio e una qualità di gioco sempre più evidente.

Nella cronaca del quotidiano lombardo si evidenziano due novità tattiche: Lucchesi titolare in difesa e Ciurria schierato in avanti accanto a Keita Baldé e Dany Mota. Il primo tempo, scrive Il Giorno di Monza, ha avuto «due volti»: Palermo più aggressivo in avvio, con Thiam decisivo all’8’ sul cross deviato di Pohjanpalo, poi la crescita costante del Monza, che ha iniziato a imporre il proprio ritmo e la propria qualità.

Determinante la prestazione di Obiang, che al 34’ sfiora il gol con una grande conclusione respinta da Joronen, e quattro minuti più tardi inventa il lancio perfetto per Mota, bravo a scattare sul filo del fuorigioco, saltare il portiere e firmare l’1-0.

Nel secondo tempo, i biancorossi rientrano con fiducia e dopo appena cinque minuti Izzo raddoppia di testa su cross di Azzi. Il Palermo prova a reagire, ma la partita resta in controllo totale del Monza, che gestisce con maturità e al 94’ cala il tris con lo stesso Azzi, autore di un match strepitoso.

«Prova perfetta dei brianzoli – scrive Il Giorno di Monza – che adesso non possono più nascondersi: la corsa verso la Serie A è ufficialmente aperta».