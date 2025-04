Il Bologna vince 2 a 1 dopo lo 0-3 di Empoli: rossoblù in finale di Coppa Italia dopo 51 anni

Il Bologna scrive una pagina di storia e, il 14 maggio, proverà a scriverci un capitolo: dopo 51 anni, i rossoblù tornano in finale di Coppa Italia dove affronteranno il Milan allo stadio Olimpico di Roma. Allo stadio Renato Dall’Ara, la formazione di Italiano si impone 2 a 1 sull’Empoli e, sommato allo 0-2 dell’andata, accede all’ultimo atto del torneo con un risultato complessivo di 5 a 1.

Gara subito ben approcciata dalla formazione di casa che, sul cross di Moro, trova l’immediato vantaggio di Fabbian, che trafigge il portiere avversario con un perfetto colpo di testa. Successivamente, Seghetti risponde presente sulle conclusioni di Dallinga e Lucumì, mentre Solbakken si divora il pareggio in contropiede e poco dopo, con un altro tentativo, non sorprende Ravaglia. Al 33′, però, l’estremo difensore degli emiliani respinge un tiro del numero 17 dei toscani e sulla ribattuta Kovalenko insacca l’1 a 1. Nella ripresa, l’Empoli non fa il massimo per tentare l’impresa-rimonta, con il Bologna sempre padrone del gioco. E sul finale, esattamente all’87’, Dallinga riceve palla da Lykogiannis e di testa firma il definitivo 2 a 1.

Una doppia vittoria tra andata e ritorno che lanciano un chiaro segnale al Milan: per battere gli uomini di Italiano, molto sorprendenti anche in campionato, i rossoneri sono chiamati ad una prova da vera e grande squadra. La piazza rossoblù, allo stesso tempo, ha tutti i presupposti e le possibilità di alzare al cielo il trofeo. Appuntamento al 14 maggio.