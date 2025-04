Ex rosa, Delio Rossi: «Magari tornerò ad allenare i ragazzini per chiudere il cerchio»

Ai microfoni di “DerbyDerbyDerby“, l’ex allenatore del Palermo, Delio Rossi, ha rilasciato una lunga intervista. Il tecnico, ad oggi svincolato, si è soffermato sul suo periodo di inattività, non chiudendo le porte ad eventuali e future chiamate:

«Ora mi sto dedicando di più alla famiglia, in passato non riuscivo a farlo. Per trent’anni e oltre ho fatto l’unica cosa che sapevo fare, ventiquattr’ore al giorno. Ora non sto allenando ma se capitasse l’occasione… Mi hanno cercato sia in Italia che all’estero, dove però vai per visibilità o soldi. E se lo fai per i soldi devi essere onesto e dirlo. E a me in certi contesti non pareva il caso. Non credo molto nei progetti, nel calcio ne parlano tutti ma il calcio è l’adesso, si vive nel presente. Magari tornerò ad allenare i ragazzini e chiuderà il cerchio. Perché mi sento più istruttore che allenatore, maestro e non coach».

Alla domanda se si rivede in alcuni degli attuali allenatori di Serie A, Delio Rossi ha risposto citando due nomi:

«Italiano. È uno dei pochi che ha fatto la gavetta vera: ha iniziato dalla Serie C, ha vinto la B, ha fatto bene a Spezia, poi la Fiorentina, ora Bologna. È uno che ha percorso la strada in salita, che si è costruito. Palladino invece viene da un altro percorso: era alla Primavera, gli hanno dato la prima squadra, ha fatto bene, ora allena la Fiorentina. Diversi modi di arrivare, ma entrambi sono allenatori che hanno delle idee».