Gyokeres, ombre sul trasferimento: il caso giudiziario che scuote l’Arsenal

L’arrivo di Viktor all’Arsenal rischia di trasformarsi in un caso giudiziario internazionale. L’attaccante svedese, prelevato dallo Sporting Lisbona in estate, è finito indirettamente nel mirino della magistratura del suo Paese a causa di un’inchiesta che coinvolge il suo procuratore, Hasan Cetinkaya. L’agente è accusato di avere legami con bande criminali che avrebbero tentato di estorcere denaro a un parente, dopo la notizia della percentuale percepita sull’affare di mercato.

Il processo in Svezia e i sospetti della polizia

Le indagini hanno preso corpo dopo che colpi di arma da fuoco furono esplosi contro l’abitazione di un parente di Cetinkaya nei pressi di Stoccolma. Secondo gli inquirenti, l’episodio potrebbe essere collegato direttamente al trasferimento di Gyokeres a Londra. L’ipotesi è che la percentuale sull’operazione abbia attirato attenzioni indesiderate da parte di gruppi criminali. L’inchiesta, ad alto profilo mediatico, si aprirà ufficialmente a febbraio 2026 e vede sotto osservazione l’intera agenzia HCM Sports Management.

Gyokeres chiamato a testimoniare

Il centravanti dell’Arsenal non è accusato di nulla, ma sarà ascoltato come testimone a difesa del suo agente. Gyokeres dovrà chiarire se esistono realmente rapporti tra il mondo del calcio e organizzazioni criminali, respingendo le voci che collegano alcuni trasferimenti internazionali a dinamiche oscure. La sua presenza in aula a Stoccolma, già confermata, rappresenta un passaggio cruciale in un processo che in Svezia ha catalizzato l’attenzione pubblica.

L’impatto sportivo sull’Arsenal

Il dibattimento giudiziario coincide con un periodo intenso per i Gunners. A febbraio 2026, infatti, l’Arsenal sarà impegnato in due gare di Premier League, contro Sunderland e Brentford. Resta da chiarire se la partecipazione in tribunale impedirà a Gyokeres di rispondere alle convocazioni di Arteta. L’attaccante, festeggiato dai compagni per il suo avvio positivo, ha già segnato 2 reti nelle prime 3 presenze ufficiali. La società monitora con attenzione la vicenda, consapevole che il caso extracalcistico potrebbe pesare sulla stagione.