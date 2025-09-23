Gökhan Inler: «Palermo? Sarà una partita molto difficile»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 23, 2025

Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Palermo, l’Udinese cerca riscatto dopo la pesante sconfitta subita contro il Milan. A fare il punto della situazione è stato il responsabile dell’area tecnica, Gökhan Inler, intervenuto a Udinese Tonight e riportato da TuttoMercatoWeb.

«L’umore quando si perde non è mai alto, sappiamo di non aver giocato bene – ha ammesso Inler –. La cosa positiva è che torniamo subito in campo, i ragazzi possono dimostrare che la forza mostrata finora c’è ancora. Il Palermo è in forma, sarà una partita molto difficile. In ritiro abbiamo provato spesso la difesa a quattro, ma il sistema non c’entra: è mancata energia, eravamo troppo distanti e meno cattivi. Questa sconfitta ci servirà come esperienza».

Inler si è poi soffermato sui nuovi arrivati, con particolare attenzione a Nicolò Zaniolo e Alessandro Zanoli: «Si stanno integrando abbastanza bene, si allenano forte. Zaniolo sta facendo anche allenamenti extra, vuole dimostrare grandi cose. Zanoli è un ottimo ragazzo e aspetta la sua occasione».

Spazio anche a un focus sul giovane attaccante Gueye: «Dal primo giorno si è dimostrato positivo e carico, spero faccia presto qualche minuto in campo».

Infine, un pensiero per Kingsley Ehizibue, contestato dai tifosi dopo l’ultima prestazione: «A tutti piace Ehizibue, è un ragazzo sorridente e positivo. Ogni tanto capitano partite così, oggi ho parlato con lui e gli ho detto di stare sereno, deve imparare a gestire queste situazioni».

L’Udinese proverà dunque a voltare pagina contro un Palermo in grande condizione, con l’obiettivo di conquistare il pass per gli ottavi e affrontare la Juventus.

