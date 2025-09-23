Gökhan Inler: «Palermo? Sarà una partita molto difficile»

Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Palermo, l’Udinese cerca riscatto dopo la pesante sconfitta subita contro il Milan. A fare il punto della situazione è stato il responsabile dell’area tecnica, Gökhan Inler, intervenuto a Udinese Tonight e riportato da TuttoMercatoWeb.

«L’umore quando si perde non è mai alto, sappiamo di non aver giocato bene – ha ammesso Inler –. La cosa positiva è che torniamo subito in campo, i ragazzi possono dimostrare che la forza mostrata finora c’è ancora. Il Palermo è in forma, sarà una partita molto difficile. In ritiro abbiamo provato spesso la difesa a quattro, ma il sistema non c’entra: è mancata energia, eravamo troppo distanti e meno cattivi. Questa sconfitta ci servirà come esperienza».

Inler si è poi soffermato sui nuovi arrivati, con particolare attenzione a Nicolò Zaniolo e Alessandro Zanoli: «Si stanno integrando abbastanza bene, si allenano forte. Zaniolo sta facendo anche allenamenti extra, vuole dimostrare grandi cose. Zanoli è un ottimo ragazzo e aspetta la sua occasione».

Spazio anche a un focus sul giovane attaccante Gueye: «Dal primo giorno si è dimostrato positivo e carico, spero faccia presto qualche minuto in campo».

Infine, un pensiero per Kingsley Ehizibue, contestato dai tifosi dopo l’ultima prestazione: «A tutti piace Ehizibue, è un ragazzo sorridente e positivo. Ogni tanto capitano partite così, oggi ho parlato con lui e gli ho detto di stare sereno, deve imparare a gestire queste situazioni».

L’Udinese proverà dunque a voltare pagina contro un Palermo in grande condizione, con l’obiettivo di conquistare il pass per gli ottavi e affrontare la Juventus.