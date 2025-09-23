Darboe: «A Palermo rammarico per quel contropiede, ma il Bari mi ha dato subito fiducia»

BARI – Giornata di presentazione per Ebrima Darboe, nuovo centrocampista del Bari, arrivato dopo una trattativa lunga e complessa. L’ex Roma ha parlato in conferenza stampa, toccando vari temi tra condizione fisica, ambizioni personali e rapporto con la nuova piazza.

«L’ultima stagione avevo finito con un infortunio al piede – ha spiegato Darboe – mi sono ripreso, ma ho saltato tutta la vacanza. Ho iniziato il ritiro con la Roma, ma avevo bisogno di continuità. Ora sto bene, sono al 100% e piano piano sarò pronto».

Il centrocampista ha fatto un passo indietro sul suo esordio con la maglia biancorossa, arrivato al “Barbera” contro il Palermo: «Quel contropiede sbagliato resta un rammarico, era un’azione importante. Forse avrei potuto servire un compagno, ma siamo fiduciosi e lavoriamo per migliorare».

Il passaggio in biancorosso nasce da un incrocio di volontà e ambizioni: «È stata una trattativa lunga, ero in scadenza e c’era l’occasione di venire qui. Conoscevo la piazza e i tifosi, mi ha ricordato Roma per calore e passione. Dopo aver parlato con mister e direttore ho capito che gli obiettivi erano gli stessi: portare il Bari dove merita».

Sulla sua duttilità in campo: «Posso fare il play, la mezzala, ho giocato in più ruoli. Qui mi trovo bene, anche se la situazione non è quella che vogliamo. La mia disponibilità è totale».

Darboe non dimentica il passato giallorosso: «Roma è stata come una famiglia. Mi hanno preso ragazzino e mi hanno fatto diventare quello che sono. Ringrazierò sempre tutti, dai compagni alla società».

Un aiuto per la scelta è arrivato anche da alcuni ex compagni: «Partipilo e Cerofolini mi hanno parlato molto bene del Bari. Tutto ciò che mi avevano detto si è rivelato vero».

Infine, una riflessione personale legata alla sua storia: «Resto impegnato sul tema della migrazione, so cosa ho passato. Non augurerei a nessuno quel viaggio, nemmeno a un nemico. Io sono stato molto fortunato».

Adesso, però, c’è solo il presente in biancorosso: «Non vedo l’ora di debuttare al San Nicola. Bari è una piazza calda come Roma, sono qui per dare il massimo e aiutare la squadra a raggiungere traguardi importanti».