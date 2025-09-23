Stroppa: «Il rosso di Duncan? Lo abbiamo cazziato, non può permetterselo»
Il Venezia si prepara alla sfida di Coppa Italia contro l’Hellas Verona con l’obiettivo di voltare pagina dopo la sconfitta in campionato con il Cesena. Giovanni Stroppa annuncia un ampio turnover: «Cambierò tutta la squadra, è l’occasione per dare spazio a chi ha giocato meno e a chi deve trovare minuti. Voglio vedere risposte da parte di tutti».
Il tecnico mette in guardia i suoi sulla qualità dell’avversario: «Il Verona ha fisicità e qualità, contro Cremonese e Juventus avrebbe meritato risultati diversi. Questa gara ci servirà anche per lavorare su aspetti che ancora ci mancano: dobbiamo trovare più cazzima».
Non manca l’autocritica sugli errori difensivi commessi contro il Cesena: «Abbiamo preso gol su rimessa laterale e calcio d’angolo, situazioni evitabili che non devono più ripetersi. Da subito serve più attenzione, anche nella gara di Coppa».
Parole dure poi sull’espulsione di Duncan, che sarà squalificato: «Lo abbiamo cazziato, non esiste che un giocatore della sua esperienza commetta una cosa simile. Posso capire l’ingenuità di un giovane, ma non da lui».
Stroppa si sofferma anche sui singoli: «Adorante ha fatto una grande partita al servizio della squadra, bisogna guardare oltre il gol mancato. Svoboda lavora con il gruppo ma non è ancora pronto per partire dall’inizio. Sverko invece giocherà uno spezzone. Conde e Pietrelli restano fuori condizione, mentre Franijc ha avuto un infortunio meno grave del previsto».