Serie B, giudice sportivo: stangata per Duncan, salta Palermo-Venezia. Ammenda al club rosanero
Il Giudice Sportivo Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante A.I.A. Moreno Frigerio, ha emesso i provvedimenti relativi alla quarta giornata del campionato di Serie B (19-21 settembre 2025).
Le società
Palermo: ammenda di 5.000 euro per il lancio di numerose bottigliette di plastica sul terreno di gioco durante la gara con il Bari.
Catanzaro: ammenda di 4.000 euro per il ritardo ingiustificato (circa 4 minuti) nell’avvio del primo tempo.
I calciatori espulsi
Joseph Alfred Duncan (Venezia): squalifica per tre giornate effettive di gara per aver colpito con violenza un avversario a terra. Il centrocampista salterà dunque anche la sfida Palermo-Venezia.
Luigi Cherubini (Sampdoria): squalifica per tre giornate effettive di gara per aver colpito volontariamente un avversario lontano dall’azione.
Patrick Ciurria (Monza): squalifica per una giornata per fallo da ultimo uomo.
Patrick Enrici (Avellino): squalifica per una giornata per doppia ammonizione.
Andrea Tiritiello (Virtus Entella): squalifica per una giornata per doppia ammonizione (fallo e comportamento non regolamentare).
Calciatori ammoniti
Per proteste:
Terza sanzione: Radaelli (Mantova)
Seconda sanzione: Di Mariano (Modena), Doumbia (Venezia)
Prima sanzione: Bariti (Virtus Entella)
Per comportamento scorretto verso un avversario:
Seconda sanzione: Bozhanaj (Carrarese), Correia (Juve Stabia), Di Mario (Virtus Entella), Fontanarosa (Avellino), Franzoni (Virtus Entella), Henderson (Sampdoria), Ruggero (Juve Stabia), Simic (Avellino), Vulikic (Sampdoria)
Prima sanzione: Bettella (Catanzaro), Busio (Venezia), Calvani (Frosinone), Capellini (Pescara), Castagnetti (Cesena), Castellini (Mantova), Curto (Empoli), Darboe (Bari), Favasuli (Catanzaro), Gerli (Modena), Guarino (Empoli), Izzo (Monza), Majer (Mantova), Nieling (Modena), Nikolaou (Bari), Pierobon (Juve Stabia), Sverko (Venezia), Verreth (Bari)
Per comportamento non regolamentare in campo:
Seconda sanzione: Calò (Frosinone)
Prima sanzione: Bisoli (Cesena), Davì (Südtirol), Marras (Reggiana), Merkaj (Südtirol)
Allenatori
Fabrizio Castori (Südtirol): squalifica per una giornata effettiva di gara e ammenda di 3.000 euro per critiche gravemente irrispettose agli ufficiali di gara.
Raul Bertarelli (Virtus Entella): squalifica per una giornata effettiva di gara per proteste plateali.
Dirigenti
Paolo Mele (Carrarese): squalifica per una giornata effettiva di gara per atteggiamento provocatorio verso un avversario.
Antonio Moscaritolo (Avellino): squalifica per una giornata effettiva di gara per atteggiamento provocatorio verso un avversario.
Preparatori
Alessandro Micheli (Juve Stabia): squalifica per una giornata effettiva di gara per critiche irrispettose al Quarto Ufficiale.
Il quadro
La decisione più pesante riguarda dunque Duncan del Venezia, fermato per tre giornate e costretto a saltare Palermo-Venezia, match di cartello. Anche la Sampdoria perde un uomo per lungo tempo (Cherubini), mentre il Palermo paga un’ammenda per il comportamento dei suoi tifosi nella vittoria contro il Bari.