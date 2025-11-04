Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: squalifiche e ammende dopo l’undicesima giornata

MILANO – Sono stati pubblicati i provvedimenti del Giudice Sportivo Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante AIA Moreno Frigerio, in merito alle gare della undicesima giornata di andata del campionato di Serie B, disputate tra il 1° e il 2 novembre 2025.

Ammende ai club

Come si legge nel comunicato ufficiale n. 52, diverse società sono state sanzionate per comportamenti scorretti dei propri sostenitori.

Sampdoria: ammenda di 4.000 euro per il lancio di un petardo e due fumogeni sul terreno di gioco al termine della partita.

Catanzaro: multa di 2.000 euro per un petardo lanciato nel recinto di gioco al 37° del secondo tempo.

Frosinone: sanzione di 2.000 euro per ritardo ingiustificato di circa due minuti all’inizio della gara.

Modena: ammenda di 2.000 euro per il lancio di una bottiglietta e due oggetti di plastica in campo.

Il Giudice Sportivo ha inoltre segnalato comportamenti pirotecnici da parte delle tifoserie di Avellino, Bari, Catanzaro, Modena, Padova, Palermo, Pescara, Sampdoria e Virtus Entella, ma senza ulteriori provvedimenti grazie all’applicazione dell’articolo 29 del Codice di Giustizia Sportiva.

Squalifiche ai calciatori

Tra i provvedimenti più rilevanti:

Anthony Henri Oyono Omva Torque (Frosinone) squalificato per una giornata e multato di 1.500 euro per doppia ammonizione, una delle quali per simulazione.

Armando Izzo (Monza) squalificato per una giornata dopo doppia ammonizione per gioco scorretto.

Antonio Barreca (Padova) e Julian Illanes Minucci (Carrarese) fermati per una giornata per somma di ammonizioni (quinta sanzione stagionale).

Ammonizioni e diffide

Tra i diffidati spiccano Liam Henderson (Sampdoria), Scott McTominay (Napoli) e Andrea Tiritello (Virtus Entella), mentre è stato multato di 1.000 euro il capitano del Venezia Michael Svoboda per proteste aggravate dal ruolo.

Inoltre, Mattia Finotto (Carrarese) è stato ammonito e multato con 1.500 euro per simulazione in area di rigore.

Tecnici, dirigenti e staff

Sul fronte tecnico, Davide Dionigi (Reggiana) ha ricevuto la terza ammonizione stagionale, mentre il dirigente della Juve Stabia Alberto Gerbo è stato squalificato per una giornata per proteste plateali nei confronti dell’arbitro.

Stesso provvedimento per Giacomo Schembri, operatore sanitario della Carrarese, espulso per aver contestato in maniera evidente una decisione del direttore di gara, come segnalato dal quarto ufficiale.