Giornale di Sicilia: “Vasic «chiama» il Padova, Audero vuole i rosanero”

Il Palermo comincia a muovere i primi passi concreti sul mercato, in attesa che arrivi l’ufficialità dell’approdo in panchina di Filippo Inzaghi, la cui firma sembra ormai imminente. Come riporta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, sono già stati aperti i primi canali in entrata e in uscita, soprattutto con squadre di Serie B.

Tra i nomi in partenza c’è Vasic, che lascerà il club rosanero in prestito per trovare maggiore continuità. Il Padova, dove ha già militato tra il 2020 e il 2023 (con una parentesi a Lecco), è in cima alla sua lista dei desideri. «L’idea di un ritorno non dispiace affatto al club veneto», scrive il Giornale di Sicilia. Nelle prossime ore è previsto un incontro tra le parti: il trasferimento dovrebbe avvenire con la formula del prestito, secco o con diritto di riscatto, probabilmente fissato intorno ai 2 milioni di euro, cifra simile a quella spesa dal Palermo per acquistarlo.

Desplanches verso l’addio temporaneo

Situazione simile per Desplanches, che sembra aver accettato l’ipotesi di una cessione a titolo temporaneo. In rosanero resterebbe al massimo come secondo portiere, ma il suo obiettivo resta quello di giocare da titolare per non perdere il treno della Nazionale. Anche per lui, il Palermo è pronto a valutare un prestito secco o con diritto di riscatto attorno ai 2 milioni. Al momento non sono ancora arrivate offerte ufficiali, ma diverse squadre cadette stanno valutando il profilo per rafforzare il proprio reparto difensivo.

Obiettivo Audero per la porta

Il Palermo, dal canto suo, è a caccia di un nuovo portiere titolare. L’obiettivo è chiaro: Emil Audero. Il portiere, reduce dall’esperienza al Como, non intende fare da secondo e gradirebbe un ritorno in Sicilia, dove si è trovato molto bene. A convincerlo ulteriormente c’è la prospettiva di essere allenato nuovamente da Inzaghi, che lo ha lanciato nel calcio dei grandi ai tempi del Venezia. «Al rientro dagli impegni con la Nazionale indonesiana – scrive Arena sul Giornale di Sicilia – è atteso un confronto tra Audero e il Como, durante il quale il portiere ribadirà la volontà di tornare a Palermo». Toccherà poi ai due club trovare un’intesa su prezzo e formula.

Vignato in arrivo, cercasi centravanti fisico

In avanti, i piani del nuovo direttore sportivo Carlo Osti sono chiari: il primo rinforzo sarà Emanuel Vignato, che arriverà in prestito con obbligo di riscatto insieme a Inzaghi. Successivamente si andrà alla ricerca di un centravanti fisico. I nomi più caldi sono due: Stefano Moreo del Pisa e Gennaro Borrelli del Brescia. Quest’ultimo potrebbe essere preso a parametro zero, una volta ufficializzata l’esclusione delle rondinelle dal calcio professionistico.