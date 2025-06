Giornale di Sicilia: “Peda, l’investimento adesso può pagare”

Tra gli under da cui il Palermo potrebbe ripartire con fiducia c’è senza dubbio Patryk Peda. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il difensore centrale polacco, classe 2002, ha vissuto un’intensa seconda metà di stagione in prestito alla Juve Stabia, dove si è imposto da titolare in una difesa a tre, alternando il ruolo di centrale puro a quello di braccetto di destra. Le sue prestazioni, in un contesto competitivo e ad alta pressione, sono state tra le più convincenti.

Playoff da protagonista

Il punto più alto del suo percorso è arrivato proprio nella fase cruciale della stagione, i playoff di Serie B, dove Peda è stato uno dei protagonisti della Juve Stabia. Come ricorda Radicini nel suo articolo sul Giornale di Sicilia, nella gara d’esordio degli spareggi contro il Palermo, il giovane centrale ha messo in mostra tutto il suo repertorio: ha contenuto con autorità un attaccante del calibro di Pohjanpalo, dimostrando grande tempismo, forza fisica e capacità di lettura. Ma anche nella successiva sfida contro la Cremonese, poi vincitrice dei playoff, Peda ha brillato per solidità e maturità.

Un’intuizione di Rinaudo

L’arrivo del difensore a Palermo fu il risultato di un’intuizione dell’ex ds Leandro Rinaudo, che nel settembre 2023 ne definì l’acquisto, lasciandolo però in prestito alla SPAL per permettergli di proseguire il percorso di crescita. Come ricorda Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, Peda è stato poi aggregato alla rosa rosanero nella stagione appena terminata, ma ha trovato poco spazio. Nonostante ciò, ha avuto modo di conoscere da vicino le dinamiche di un club ambizioso.

Pronto per il rilancio

Ora, per Peda, si apre la possibilità concreta di ritagliarsi un ruolo importante nel Palermo del futuro. Con le sue qualità – affidabilità, intelligenza tattica, duttilità e un discreto piede – il difensore polacco rappresenta il prototipo del centrale moderno, capace di adattarsi a diverse soluzioni difensive. Come sottolinea ancora Radicini sul Giornale di Sicilia, il prossimo campionato sarà per lui una vera e propria occasione di rilancio, con l’obiettivo di confermare quanto di buono mostrato a Castellammare.