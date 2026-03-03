Giornale di Sicilia: “Palermo, le trasferte sono un handicap per la A”

Il nodo è tutto lontano dal Barbera. Alessandro Arena, sul Giornale di Sicilia, fotografa il vero limite della stagione rosanero: il rendimento esterno. Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia evidenzia come la sconfitta di Pescara non sia un episodio isolato, ma l’ultimo segnale di una marcia fuori casa che non è da promozione diretta.

Nelle 13 gare disputate lontano da Palermo sono arrivati appena 18 punti, una media di 1,38 a partita. Troppo poco per competere con le prime della classe. Il Frosinone viaggia a 30 punti esterni, il Venezia a 24, il Monza a 22. Anche Modena e Cesena hanno fatto meglio. Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia sottolinea come questo dato certifichi un divario difficile da colmare nella corsa alla Serie A.





La sconfitta dell’Adriatico pesa anche per un altro motivo: è la prima della stagione arrivata dopo essere passati in vantaggio. Il gol di Pohjanpalo a inizio ripresa sembrava poter indirizzare la gara su binari favorevoli, ma il Palermo si è sciolto, replicando blackout già visti a Genova, Chiavari e Avellino. Per Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, è proprio questa incapacità di gestire i momenti chiave il vero campanello d’allarme.

I problemi in trasferta si riassumono in due fattori principali: troppi pareggi e difficoltà a imporre la propria qualità contro avversari sulla carta inferiori. Le sei “X” esterne rappresentano il secondo dato più alto del campionato, superato solo dal Südtirol. E mentre Frosinone e Venezia hanno trasformato diversi pareggi in vittorie (otto e sei successi esterni), i rosanero sono fermi a quattro affermazioni.

Le occasioni perse sono sotto gli occhi di tutti: Entella, Avellino, Mantova, Sampdoria e Pescara, squadre dalla tredicesima posizione in giù, contro cui sono arrivati appena quattro punti, frutto di altrettanti pareggi più il ko dell’Adriatico. Un bottino insufficiente per chi ambisce alla promozione diretta.

Adesso il calendario propone scontri diretti e trasferte delicate. Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia conclude che servirà una reazione immediata, già nelle prossime due gare tra Mantova in casa e Carrarese in trasferta. Solo così la battuta d’arresto di Pescara potrà essere archiviata come «una giornata storta», senza trasformarsi nell’inizio di un ridimensionamento.

Il Palermo, per tornare in A, deve imparare a graffiare anche lontano dal Barbera. Senza questo salto di qualità, il sogno rischia di restare incompiuto.