Giornale di Sicilia: “Palermo, le trasferte sono un handicap per la A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
catanzaro palermo (3) (1)

Il nodo è tutto lontano dal Barbera. Alessandro Arena, sul Giornale di Sicilia, fotografa il vero limite della stagione rosanero: il rendimento esterno. Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia evidenzia come la sconfitta di Pescara non sia un episodio isolato, ma l’ultimo segnale di una marcia fuori casa che non è da promozione diretta.

Nelle 13 gare disputate lontano da Palermo sono arrivati appena 18 punti, una media di 1,38 a partita. Troppo poco per competere con le prime della classe. Il Frosinone viaggia a 30 punti esterni, il Venezia a 24, il Monza a 22. Anche Modena e Cesena hanno fatto meglio. Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia sottolinea come questo dato certifichi un divario difficile da colmare nella corsa alla Serie A.


La sconfitta dell’Adriatico pesa anche per un altro motivo: è la prima della stagione arrivata dopo essere passati in vantaggio. Il gol di Pohjanpalo a inizio ripresa sembrava poter indirizzare la gara su binari favorevoli, ma il Palermo si è sciolto, replicando blackout già visti a Genova, Chiavari e Avellino. Per Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, è proprio questa incapacità di gestire i momenti chiave il vero campanello d’allarme.

I problemi in trasferta si riassumono in due fattori principali: troppi pareggi e difficoltà a imporre la propria qualità contro avversari sulla carta inferiori. Le sei “X” esterne rappresentano il secondo dato più alto del campionato, superato solo dal Südtirol. E mentre Frosinone e Venezia hanno trasformato diversi pareggi in vittorie (otto e sei successi esterni), i rosanero sono fermi a quattro affermazioni.

Le occasioni perse sono sotto gli occhi di tutti: Entella, Avellino, Mantova, Sampdoria e Pescara, squadre dalla tredicesima posizione in giù, contro cui sono arrivati appena quattro punti, frutto di altrettanti pareggi più il ko dell’Adriatico. Un bottino insufficiente per chi ambisce alla promozione diretta.

Adesso il calendario propone scontri diretti e trasferte delicate. Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia conclude che servirà una reazione immediata, già nelle prossime due gare tra Mantova in casa e Carrarese in trasferta. Solo così la battuta d’arresto di Pescara potrà essere archiviata come «una giornata storta», senza trasformarsi nell’inizio di un ridimensionamento.

Il Palermo, per tornare in A, deve imparare a graffiare anche lontano dal Barbera. Senza questo salto di qualità, il sogno rischia di restare incompiuto.

Altre notizie

palermo mantova 2-2 (36) Pohjanpalo rigore radaelli

Giornale di Sicilia: “Pohjanpalo non tradisce mai”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (128) gyasi

Giornale di Sicilia: “Inzaghi studia l’undici per il Mantova: Gyasi scalpita”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
palermo frosinone 0-0 (74) bani

Giornale di Sicilia: “Non c’è Bani? Che sofferenza per i rosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (121) palumbo ranocchia gyasi

Giornale di Sicilia: “È il momento più difficile, adesso bisogna restare tutti uniti”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
mantova palermo (1)

Repubblica Palermo: “Il Barbera fortino, ma fuori il Palermo si smarrisce: il doppio volto che frena la corsa alla A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (136) esultanza augello segre

Repubblica Palermo: “Il destino non è più nelle mani dei rosa, ma guai a mollare”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
palermo carrarese 5-0 (3) augello le douaron

Corriere dello Sport: “Palermo-Mantova, le probabili formazioni: Bani in dubbio, Le Douaron torna titolare”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
mantova palermo (10) modesto inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo-Mantova, la sfida dei nove pareggi”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
palermo empoli 3-2 (44) bani

Corriere dello Sport: “Palermo, emergenza in difesa: Bani e Magnani in dubbio, chance per Peda”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
palermo empoli 3-2 (177) inzaghi

Corriere dello Sport: “Inzaghi “rialza” il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
Palermo Entella 3-0 (120) tifosi

Palermo-Mantova, già 21.562 cuori rosanero al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
inzaghi conferenza (3)

Palermo, domani parla Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

catanzaro palermo (3) (1)

Giornale di Sicilia: “Palermo, le trasferte sono un handicap per la A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
palermo mantova 2-2 (36) Pohjanpalo rigore radaelli

Giornale di Sicilia: “Pohjanpalo non tradisce mai”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (128) gyasi

Giornale di Sicilia: “Inzaghi studia l’undici per il Mantova: Gyasi scalpita”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
palermo frosinone 0-0 (74) bani

Giornale di Sicilia: “Non c’è Bani? Che sofferenza per i rosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (121) palumbo ranocchia gyasi

Giornale di Sicilia: “È il momento più difficile, adesso bisogna restare tutti uniti”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026