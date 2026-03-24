Giornale di Sicilia: “Palermo, ultimo giorno di riposo: poi Torretta e rush finale”

Ultime ore di pausa per il Palermo, pronto a tornare in campo per preparare il finale di stagione. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, i rosanero riprenderanno domani gli allenamenti al Palermo CFA di Torretta dopo i giorni di riposo concessi da Inzaghi in seguito alla vittoria di Padova. Massimiliano Radicini, sul Giornale di Sicilia, sottolinea come la sosta sia servita per ricaricare le energie in vista di un rush decisivo per gli obiettivi stagionali.

Il gruppo si è diviso tra relax e impegni personali. Alcuni calciatori hanno scelto di allontanarsi dalla città: Pohjanpalo e Joronen, dopo una tappa a Venezia, hanno proseguito il loro viaggio fino a Hong Kong prima degli impegni con la Finlandia. Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia evidenzia anche la partenza di Pierozzi verso Madrid, mentre Segre e Peda hanno preferito trascorrere questi giorni con le rispettive famiglie.





Non tutti, però, hanno lasciato Palermo. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Veroli è rimasto in città approfittando della pausa per conoscere meglio il capoluogo siciliano.

Nel frattempo, è già iniziata la vendita dei biglietti per la prossima sfida interna. Il Palermo tornerà in campo al Barbera domenica 5 aprile alle 19.30 contro l’Avellino, in un match fondamentale per la corsa alla Serie A. Confermati i prezzi popolari, come ricorda Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia: 22 euro per le curve, 28 per la gradinata e 48 per la tribuna.