Giornale di Sicilia: “Palermo, muro nei primi tempi”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 24, 2026
palermo monza 0-3 (65) joronen

Il Palermo riparte dalla sua certezza più grande: la solidità nei primi 45 minuti. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la gara di Padova ha confermato un dato ormai consolidato nella stagione rosanero: segnare al Palermo nel primo tempo è un’impresa. Alessandro Arena, sul Giornale di Sicilia, sottolinea come quella dell’Euganeo sia stata la 23ª partita su 32 con porta inviolata nella prima frazione, record assoluto in Serie B.

Un risultato ancora più significativo se si considera il contesto. L’espulsione di Rui Modesto al 25’ ha cambiato completamente il piano gara, costringendo Inzaghi a ridisegnare la squadra. Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia racconta come Palumbo sia stato inizialmente adattato a tutta fascia, prima dell’ingresso di Peda nella ripresa e del ritorno di Pierozzi nel suo ruolo naturale.


Nonostante l’inferiorità numerica, però, la difesa ha retto senza sbavature fino all’intervallo. Solo nella ripresa il Padova ha alzato il baricentro, creando qualche pericolo prima di esaurire la propria spinta. Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia evidenzia come la fase più complicata sia arrivata proprio nel secondo tempo, quando la stanchezza e l’uomo in meno si sono fatti sentire.

I numeri parlano chiaro. Il Palermo ha subito appena nove gol nei primi tempi, miglior dato del campionato. Alessandro Arena, sul Giornale di Sicilia, sottolinea come solo tre reti siano arrivate nei primi 30 minuti di gioco, a dimostrazione dell’attenzione e dell’approccio voluto da Inzaghi. Un lavoro evidente soprattutto nei momenti più delicati della stagione.

Qualche difficoltà in più si registra nella fase tra il 30’ e l’intervallo, con sei gol incassati, ma anche in questo caso il dato resta tra i migliori della categoria. Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia ricorda che l’ultima rete subita in questo intervallo risale addirittura a dicembre contro l’Avellino.

La vittoria di Padova, dunque, potrebbe rappresentare un segnale di inversione dopo le recenti difficoltà. Il Palermo ha ritrovato compattezza e capacità di soffrire, caratteristiche già emerse nella lunga striscia positiva tra novembre e marzo. Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia conclude sottolineando come questo trend dovrà essere confermato nelle ultime sei partite, non solo nei primi tempi ma lungo tutta la gara.

Altre notizie

palermo carrarese 5-0 (20) bani

Giornale di Sicilia: “Palermo, impresa in 10 uomini: vittoria record a Padova”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 24, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (106) campi allenamento

Giornale di Sicilia: “Palermo, ultimo giorno di riposo: poi Torretta e rush finale”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 24, 2026
palermo monza 0-3 (72) inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo, rebus modulo: Inzaghi tra difesa a 3 e possibile svolta a 4”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 24, 2026
Palermo Entella 3-0 (3) Inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo, rimonta possibile ma serve battere le big: Frosinone snodo chiave”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 24, 2026
file3 - 2026-03-23T213235.667

Irlanda del Nord, O’Neill verso l’Italia: «Sarà difficile ma dobbiamo crederci»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
Baldini-Italia-U21-imago-interna

Baldini su Buffon e Gattuso: «Non ci sono persone migliori di loro per raggiungere la qualificazione»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
file1 - 2026-03-23T204325.934

Ficarra e Picone portano l’inno del Palermo a “Che tempo che fa”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
Screenshot 2026-03-23 172136

Palermo C5, Bonanno show: Atletico Monreale sconfitto 6-2

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
palermo frosinone 0-0 (94) Palumbo cicchella

Serie B, quote promozione alla 32ª giornata: Venezia favorito, Frosinone outsider. Palermo sogna

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (76)

Serie B, spettatori alla 32ª giornata: Palermo domina, Sampdoria seconda

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (73)

Palermo-Avellino, biglietti in vendita: tutte le info su prezzi, settori e modalità d’acquisto

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
WhatsApp Image 2026-03-23 at 15.15.22

Palermo, relax e famiglia: Peda si gode la sosta con la mamma

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo carrarese 5-0 (20) bani

Giornale di Sicilia: “Palermo, impresa in 10 uomini: vittoria record a Padova”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 24, 2026
palermo monza 0-3 (65) joronen

Giornale di Sicilia: “Palermo, muro nei primi tempi”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 24, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (106) campi allenamento

Giornale di Sicilia: “Palermo, ultimo giorno di riposo: poi Torretta e rush finale”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 24, 2026
palermo monza 0-3 (72) inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo, rebus modulo: Inzaghi tra difesa a 3 e possibile svolta a 4”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 24, 2026
Palermo Entella 3-0 (3) Inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo, rimonta possibile ma serve battere le big: Frosinone snodo chiave”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 24, 2026