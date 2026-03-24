Giornale di Sicilia: “Palermo, impresa in 10 uomini: vittoria record a Padova”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 24, 2026
palermo carrarese 5-0 (20) bani

Un’impresa che sfiora l’impossibile e che rilancia ambizioni e morale. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il Palermo ha chiuso nel migliore dei modi il ciclo di tre partite in una settimana, trovando a Padova una vittoria tanto inattesa quanto pesantissima. Salvatore Orifici, sul Giornale di Sicilia, sottolinea come il gol di Bani al 92’ abbia ribaltato completamente lo scenario, soprattutto dopo l’espulsione di Rui Modesto che aveva complicato drasticamente la gara.

Giocare in inferiorità numerica per oltre 70 minuti e riuscire comunque a vincere è un evento rarissimo. Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia evidenzia infatti che, nella Serie B 2025/26, si sono verificati ben 54 casi di squadre rimaste in dieci uomini, ma solo in tre occasioni queste sono riuscite a conquistare l’intera posta in palio. Tra queste, proprio il Palermo, protagonista di un risultato eccezionale.


Un dato che acquista ancora più valore se si considera un altro dettaglio: come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, solo in un caso su tre a vincere è stata la squadra in trasferta. E quel caso porta la firma dei rosanero, capaci di espugnare Padova in condizioni proibitive.

Il precedente più simile riguarda proprio il prossimo avversario del Palermo. L’Avellino, infatti, riuscì nell’impresa nelle prime giornate di campionato contro la Carrarese, vincendo 4-3 nonostante l’inferiorità numerica. Una dimostrazione di carattere che, come ricorda Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, conferma la tenacia della formazione irpina.

L’altra squadra capace di vincere in dieci è stata l’Empoli, che ha superato il Catanzaro grazie a un rigore di Shpendi dopo l’espulsione di Popov. Anche il Frosinone, pur senza vincere, ha dimostrato grande resilienza, strappando un pareggio a Monza nonostante l’uomo in meno. Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia inserisce così il successo del Palermo in un contesto statistico che ne esalta ulteriormente la portata.

La rete di capitan Bani non è quindi solo un gol da tre punti, ma un segnale forte. Come conclude Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il Palermo ha dimostrato di saper reagire alle difficoltà e di voler lottare fino all’ultimo per i propri obiettivi.

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