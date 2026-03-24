Quel minuto 92, il bivio della stagione rosanero

C’è un momento che può cambiare tutto. Per il Palermo, quel momento è arrivato al 92’ di Padova. Come racconta Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, la strada verso la promozione diretta resta complicata, ma esiste un’altra via, più lunga e tortuosa, che può comunque portare i rosanero in Serie A. Massimo Norrito, su la Repubblica Palermo, sottolinea come il problema non sia tanto il Palermo, quanto il livello altissimo delle concorrenti.

Venezia, Monza e Frosinone non rallentano, rendendo il finale di stagione incerto e appassionante. Eppure, come evidenzia Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, la squadra di Inzaghi sta tenendo un passo che in altri campionati sarebbe stato sufficiente per restare davanti. Quest’anno, però, serve qualcosa in più.





Il successo di Padova diventa allora un punto di svolta. Non solo per i tre punti, ma per il modo in cui sono arrivati. Massimo Norrito sul la Repubblica Palermo mette in evidenza come una sconfitta avrebbe potuto allontanare definitivamente i sogni di promozione diretta, mentre la vittoria mantiene il Palermo agganciato al gruppo di testa.

Ma è soprattutto la prestazione a lasciare il segno. Vincere al 92’, dopo aver giocato per oltre un’ora in inferiorità numerica, è un segnale chiaro. La squadra ha saputo soffrire, restare compatta, resistere e poi colpire con la zampata decisiva di Bani. Massimo Norrito, su la Repubblica Palermo, sottolinea come questo tipo di vittorie costruiscano identità e consapevolezza.

L’aspetto forse più importante è l’onda lunga che questo risultato può generare. Secondo Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, il Palermo esce da Padova rafforzato anche mentalmente, lasciandosi alle spalle le difficoltà vissute contro Monza e Juve Stabia.

Fondamentale anche il ruolo dei tifosi. I 1.500 presenti a Padova e l’accoglienza al ritorno al Barbera rappresentano una spinta emotiva non indifferente. Massimo Norrito, su la Repubblica Palermo, evidenzia come entusiasmo e autostima possano diventare fattori decisivi in questo finale.

La promozione diretta resta difficile, ma nulla è deciso. E se non dovesse bastare, ci sarà sempre un’altra strada. Come conclude Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, esistono anche i “minuti di recupero” della stagione: si chiamano playoff. E, proprio come a Padova, possono cambiare tutto.