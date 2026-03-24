Corriere dello Sport: “Palermo, rebus modulo: Inzaghi tra difesa a 3 e possibile svolta a 4”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 24, 2026
palermo monza 0-3 (72) inzaghi

Il dubbio resta aperto, anche dopo la vittoria di Padova: il Palermo gioca a tre o a quattro dietro? Come spiega Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il sistema adottato all’Euganeo è stato ancora una volta il 3-4-2-1, nonostante alla vigilia si fosse ipotizzato un possibile passaggio al 4-2-3-1. Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport chiarisce come Inzaghi abbia sì confermato gli uomini provati in rifinitura, ma senza modificare l’impianto tattico di base.

Pierozzi è stato infatti utilizzato come braccetto destro nella difesa a tre, con Rui Modesto esterno a tutta fascia prima dell’espulsione. Una disposizione che, come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, non lascia spazio a dubbi: con una linea a quattro, Bani e Ceccaroni avrebbero avuto una posizione più stretta e Palumbo un ruolo più definito da sottopunta.


Questo non significa che il cambio modulo sia da escludere. Al contrario, la difesa a quattro resta una soluzione concreta e già vista in stagione. Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport ricorda come Inzaghi l’abbia utilizzata nella ripresa contro la Juve Stabia e in alcune fasi della gara di Padova, lasciando intravedere un’alternativa tattica pronta all’uso.

La sosta potrebbe diventare l’occasione ideale per lavorare su queste varianti. Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il tecnico potrebbe approfondire nuove soluzioni senza snaturare l’identità della squadra, andando a modificare soprattutto l’occupazione degli spazi piuttosto che i principi di gioco.

Intanto, il gruppo si prepara alla ripresa degli allenamenti, fissata per domani. Sono tre i rosanero impegnati con le rispettive nazionali: Joronen e Pohjanpalo, in viaggio verso Auckland con una tappa a Hong Kong per le FIFA Series 2026, e Bereszynski, convocato dalla Polonia. Il difensore sarà protagonista giovedì a Varsavia nella semifinale playoff di qualificazione ai Mondiali contro l’Albania, come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport.

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