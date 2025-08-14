Giornale di Sicilia: “Palermo, portiere e Veroli le priorità di fine mercato”

Le ultime due settimane di calciomercato del Palermo saranno focalizzate soprattutto sulla questione portiere, ma non solo. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il club rosanero è al lavoro anche per chiudere l’arrivo di Matteo Veroli dal Cagliari.

Secondo il quotidiano, un’intesa di massima tra le due società è già stata raggiunta: nei prossimi giorni le parti torneranno a sentirsi per definire l’operazione sulla base di un prestito oneroso con diritto-obbligo di riscatto fissato a circa tre milioni di euro. L’ex Sampdoria rappresenterebbe l’alternativa a Ceccaroni come difensore mancino e, all’occorrenza, potrebbe essere impiegato anche da terzino.

Oltre a Veroli – e al nuovo portiere – difficilmente verranno portate avanti altre trattative, a meno che non ci siano partenze di rilievo, anche perché la lista over è già al completo con 18 elementi.

Sul fronte uscite, il Giornale di Sicilia riferisce che il trasferimento di Dario Saric all’Antalyaspor è ormai in dirittura d’arrivo: il centrocampista bosniaco potrebbe volare in Turchia nelle prossime ore per firmare il nuovo contratto. Restano però da sciogliere alcune questioni burocratiche che riguardano il club turco, tra cui lo stop al mercato imposto ieri dalla FIFA, che rischia di far saltare l’operazione.

Tutto fermo invece per Valerio Verre e Alessio Buttaro: per entrambi, sottolinea Radicini, ci sono stati solo timidi interessi nelle prime fasi della sessione estiva, senza sviluppi concreti.