Gautieri: «Serie B? Tutto fa pensare che il Palermo abbia qualcosa in più»
Sul caso Lookman, obiettivo di mercato dell’Inter, Carmine Gautieri non ha dubbi. Intervistato da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, l’ex tecnico ha commentato così: «Lookman? L’Atalanta sta gestendo la situazione nel migliore dei modi, è un patrimonio della Dea e la società deve fare i propri interessi. Bisogna capire chi consiglia il giocatore a comportarsi in questo modo e, a mio avviso, non sta facendo bella figura perché è sotto contratto e deve rispettare la piazza e i suoi tifosi. È diventato il campione che è grazie a Bergamo e dovrebbe essere riconoscente».
Sul possibile trasferimento in nerazzurro, Gautieri ha aggiunto: «L’Atalanta è una società forte e abile a fare cassa. Lookman andrà all’Inter se l’Atalanta verrà soddisfatta».
L’allenatore ha poi parlato delle mosse di mercato della squadra di Simone Inzaghi: «Oltre a un calciatore forte come Lookman, penso stia cercando altri innesti come ad esempio un centrocampista che possa fare le due fasi nel modo giusto e un attaccante che possa fare la differenza insieme a Lautaro. E magari servirebbe anche un difensore».
Capitolo Napoli. A proposito delle recenti dichiarazioni di Antonio Conte, Gautieri ha spiegato a TuttoMercatoWeb.com: «Probabilmente la squadra non è ancora al top in base alle richieste dell’allenatore. Mi aspetto che arrivi un attaccante che possa completare il reparto offensivo insieme a Lukaku e Lucca. Penso che poi il Napoli andrà su un centrocampista».
Sul Milan, infine, il tecnico ha sottolineato: «Igli Tare è un dirigente di primo livello. Forte. E così il Milan è andato su un allenatore di grande livello come Allegri. Sul mercato ci si aspetta qualcosa, ma si sa che i famosi botti arrivano a fine calciomercato. Penso che i rossoneri andranno ancora su calciatori importanti».
Uno sguardo anche alla Serie B, con il Palermo in primo piano: «Tutto fa pensare che il Palermo abbia qualcosa in più. L’allenatore è quello giusto, la squadra è stata rinforzata. Insieme a Sampdoria, Empoli e Venezia, si giocherà la vittoria del campionato. Poi occhio alla sorpresa, come ad esempio il Modena»