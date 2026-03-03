Giornale di Sicilia: “È il momento più difficile, adesso bisogna restare tutti uniti”

Il Palermo è entrato nella fase più delicata della stagione. Luigi Butera, sul Giornale di Sicilia, analizza il momento rosanero partendo da un concetto chiaro: in un campionato di rincorsa come quello della squadra di Inzaghi, un passo falso può costare carissimo. Luigi Butera sul Giornale di Sicilia sottolinea come la sconfitta contro l’ultima in classifica abbia avuto effetti pesanti sulla graduatoria, facendo salire a sei punti il distacco dalla coppia di testa composta da Monza e Venezia.

Secondo Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, la corsa alla promozione diretta si è inevitabilmente complicata. Il calcio vive di risultati e l’1-2 di Pescara ha lasciato contraccolpi non solo in classifica ma anche nell’umore di una piazza che aveva riacceso l’entusiasmo dopo quattordici partite senza sconfitte. Eppure, come ribadisce Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, non è ancora tempo di arrendersi.





Basta guardare indietro di qualche settimana. Prima della gara d’andata con l’Entella, Inzaghi aveva parlato di momento difficile, reduce dal blackout autunnale che aveva allontanato il Palermo dalla vetta. Anche allora sembrava tutto compromesso, e invece i rosanero seppero reagire infilando una lunga striscia positiva. È il paradosso evidenziato dal Giornale di Sicilia: è bastata una sconfitta per riaprire vecchie crepe, ma il percorso resta ancora aperto.

Butera ricorda come le squadre davanti abbiano costruito il loro vantaggio proprio grazie a filotti importanti: il Venezia con otto vittorie consecutive, il Monza con sette, il Frosinone con cinque. Il Palermo, invece, non è riuscito a trasformare la propria serie positiva in un allungo decisivo. Ora servirà una nuova striscia per riaccendere la corsa.

La strada è in salita, inutile negarlo. Tuttavia, il Palermo può ripartire subito dalla sfida contro il Mantova al Barbera. Una vittoria consentirebbe di ricompattare ambiente e squadra, perché il campionato è ancora lungo e la Serie B ha dimostrato più volte di saper ribaltare scenari anche nelle ultime giornate.

Se la promozione diretta si è fatta più complicata, resta sempre la porta dei playoff. Ma il punto, insiste Butera, è uno solo: il Palermo deve restare unito, squadra e piazza. Solo così potrà evitare che una sconfitta diventi l’inizio di una resa.