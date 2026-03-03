Giornale di Sicilia: “È il momento più difficile, adesso bisogna restare tutti uniti”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (121) palumbo ranocchia gyasi

Il Palermo è entrato nella fase più delicata della stagione. Luigi Butera, sul Giornale di Sicilia, analizza il momento rosanero partendo da un concetto chiaro: in un campionato di rincorsa come quello della squadra di Inzaghi, un passo falso può costare carissimo. Luigi Butera sul Giornale di Sicilia sottolinea come la sconfitta contro l’ultima in classifica abbia avuto effetti pesanti sulla graduatoria, facendo salire a sei punti il distacco dalla coppia di testa composta da Monza e Venezia.

Secondo Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, la corsa alla promozione diretta si è inevitabilmente complicata. Il calcio vive di risultati e l’1-2 di Pescara ha lasciato contraccolpi non solo in classifica ma anche nell’umore di una piazza che aveva riacceso l’entusiasmo dopo quattordici partite senza sconfitte. Eppure, come ribadisce Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, non è ancora tempo di arrendersi.


Basta guardare indietro di qualche settimana. Prima della gara d’andata con l’Entella, Inzaghi aveva parlato di momento difficile, reduce dal blackout autunnale che aveva allontanato il Palermo dalla vetta. Anche allora sembrava tutto compromesso, e invece i rosanero seppero reagire infilando una lunga striscia positiva. È il paradosso evidenziato dal Giornale di Sicilia: è bastata una sconfitta per riaprire vecchie crepe, ma il percorso resta ancora aperto.

Butera ricorda come le squadre davanti abbiano costruito il loro vantaggio proprio grazie a filotti importanti: il Venezia con otto vittorie consecutive, il Monza con sette, il Frosinone con cinque. Il Palermo, invece, non è riuscito a trasformare la propria serie positiva in un allungo decisivo. Ora servirà una nuova striscia per riaccendere la corsa.

La strada è in salita, inutile negarlo. Tuttavia, il Palermo può ripartire subito dalla sfida contro il Mantova al Barbera. Una vittoria consentirebbe di ricompattare ambiente e squadra, perché il campionato è ancora lungo e la Serie B ha dimostrato più volte di saper ribaltare scenari anche nelle ultime giornate.

Se la promozione diretta si è fatta più complicata, resta sempre la porta dei playoff. Ma il punto, insiste Butera, è uno solo: il Palermo deve restare unito, squadra e piazza. Solo così potrà evitare che una sconfitta diventi l’inizio di una resa.

Altre notizie

catanzaro palermo (3) (1)

Giornale di Sicilia: “Palermo, le trasferte sono un handicap per la A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
palermo mantova 2-2 (36) Pohjanpalo rigore radaelli

Giornale di Sicilia: “Pohjanpalo non tradisce mai”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (128) gyasi

Giornale di Sicilia: “Inzaghi studia l’undici per il Mantova: Gyasi scalpita”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
palermo frosinone 0-0 (74) bani

Giornale di Sicilia: “Non c’è Bani? Che sofferenza per i rosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
mantova palermo (1)

Repubblica Palermo: “Il Barbera fortino, ma fuori il Palermo si smarrisce: il doppio volto che frena la corsa alla A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (136) esultanza augello segre

Repubblica Palermo: “Il destino non è più nelle mani dei rosa, ma guai a mollare”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
palermo carrarese 5-0 (3) augello le douaron

Corriere dello Sport: “Palermo-Mantova, le probabili formazioni: Bani in dubbio, Le Douaron torna titolare”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
mantova palermo (10) modesto inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo-Mantova, la sfida dei nove pareggi”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
palermo empoli 3-2 (44) bani

Corriere dello Sport: “Palermo, emergenza in difesa: Bani e Magnani in dubbio, chance per Peda”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
palermo empoli 3-2 (177) inzaghi

Corriere dello Sport: “Inzaghi “rialza” il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
Palermo Entella 3-0 (120) tifosi

Palermo-Mantova, già 21.562 cuori rosanero al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
inzaghi conferenza (3)

Palermo, domani parla Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

catanzaro palermo (3) (1)

Giornale di Sicilia: “Palermo, le trasferte sono un handicap per la A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
palermo mantova 2-2 (36) Pohjanpalo rigore radaelli

Giornale di Sicilia: “Pohjanpalo non tradisce mai”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (128) gyasi

Giornale di Sicilia: “Inzaghi studia l’undici per il Mantova: Gyasi scalpita”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
palermo frosinone 0-0 (74) bani

Giornale di Sicilia: “Non c’è Bani? Che sofferenza per i rosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (121) palumbo ranocchia gyasi

Giornale di Sicilia: “È il momento più difficile, adesso bisogna restare tutti uniti”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026