Repubblica Palermo: “Il Barbera fortino, ma fuori il Palermo si smarrisce: il doppio volto che frena la corsa alla A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
mantova palermo (1)

C’è un confine invisibile che separa il Palermo dalla sua versione migliore. Alessandro Geraci, su Repubblica Palermo, lo descrive come una linea sottile ma invalicabile: quella che delimita il perimetro del “Renzo Barbera”. Alessandro Geraci su Repubblica Palermo racconta di una squadra che in casa diventa un rullo compressore, spinta dai decibel della Curva Nord e dall’entusiasmo di una città intera, ma che lontano dalla Sicilia si trasforma in una formazione fragile, quasi irriconoscibile.

La sconfitta di Pescara ne è stata l’ennesima dimostrazione. Come evidenzia Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il Palermo, quarto in classifica, è caduto contro l’ultima della classe dopo essere passato in vantaggio a inizio ripresa. Un ko che ha interrotto la striscia di quattordici risultati utili consecutivi e fatto svanire l’occasione di avvicinare il podio. Per Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, i numeri raccontano una frattura netta tra il rendimento interno e quello esterno, una sorta di schizofrenia tattica che complica i sogni di promozione diretta della proprietà.


Se il campionato si giocasse solo al Barbera, i rosanero sarebbero già pronti a festeggiare. In casa, il Palermo ha costruito un fortino d’altri tempi: trentatré punti, un rendimento da vertice, pubblico costantemente oltre le ventimila presenze e una ferocia agonistica che schiaccia gli avversari fin dai primi minuti. In questa speciale graduatoria casalinga, la squadra di Inzaghi sarebbe seconda insieme al Venezia, a due lunghezze dal Monza capolista.

Ma la classifica cambia volto quando si analizzano le gare in trasferta. Lontano dal Barbera, il Palermo scivola al sesto posto con appena 18 punti, quasi la metà rispetto al rendimento interno. Meglio hanno fatto Frosinone, Venezia, Modena, Monza e Cesena. È qui che il sogno della A diretta rischia di incrinarsi tra pareggi opachi e sconfitte figlie di cali di tensione.

Inzaghi, che della cattiveria agonistica ha fatto un marchio di fabbrica, ha già richiamato i suoi dopo l’ultima uscita: «Siamo ricaduti nei soliti errori. Ripartiamo». Il problema, però, sembra mentale prima ancora che tecnico. In casa il Palermo impone ritmo, schiaccia gli avversari, sfrutta l’entusiasmo e maschera eventuali pause. In trasferta, invece, soffre l’aggressività delle “piccole”, i campi ostici, le partite sporche fatte di duelli fisici e lanci lunghi.

Serve un salto di qualità, soprattutto nella gestione emotiva. Per tornare in Serie A non basta essere dominanti tra le mura amiche: la B è un campionato che non concede sconti e richiede continuità anche lontano da casa. Inzaghi lavora sulla testa del gruppo, consapevole che occorre un Palermo formato esportazione, capace di trasferire fuori dall’isola quella rabbia e quella intensità che al Barbera fanno la differenza.

Senza questo cambio di passo, il rischio è quello di restare una splendida incompiuta. E di vedere sfumare il ritorno nell’Olimpo del calcio.

Altre notizie

catanzaro palermo (3) (1)

Giornale di Sicilia: “Palermo, le trasferte sono un handicap per la A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
palermo mantova 2-2 (36) Pohjanpalo rigore radaelli

Giornale di Sicilia: “Pohjanpalo non tradisce mai”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (128) gyasi

Giornale di Sicilia: “Inzaghi studia l’undici per il Mantova: Gyasi scalpita”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
palermo frosinone 0-0 (74) bani

Giornale di Sicilia: “Non c’è Bani? Che sofferenza per i rosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (121) palumbo ranocchia gyasi

Giornale di Sicilia: “È il momento più difficile, adesso bisogna restare tutti uniti”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (136) esultanza augello segre

Repubblica Palermo: “Il destino non è più nelle mani dei rosa, ma guai a mollare”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
palermo carrarese 5-0 (3) augello le douaron

Corriere dello Sport: “Palermo-Mantova, le probabili formazioni: Bani in dubbio, Le Douaron torna titolare”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
mantova palermo (10) modesto inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo-Mantova, la sfida dei nove pareggi”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
palermo empoli 3-2 (44) bani

Corriere dello Sport: “Palermo, emergenza in difesa: Bani e Magnani in dubbio, chance per Peda”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
palermo empoli 3-2 (177) inzaghi

Corriere dello Sport: “Inzaghi “rialza” il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
Palermo Entella 3-0 (120) tifosi

Palermo-Mantova, già 21.562 cuori rosanero al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
inzaghi conferenza (3)

Palermo, domani parla Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

catanzaro palermo (3) (1)

Giornale di Sicilia: “Palermo, le trasferte sono un handicap per la A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
palermo mantova 2-2 (36) Pohjanpalo rigore radaelli

Giornale di Sicilia: “Pohjanpalo non tradisce mai”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (128) gyasi

Giornale di Sicilia: “Inzaghi studia l’undici per il Mantova: Gyasi scalpita”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
palermo frosinone 0-0 (74) bani

Giornale di Sicilia: “Non c’è Bani? Che sofferenza per i rosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (121) palumbo ranocchia gyasi

Giornale di Sicilia: “È il momento più difficile, adesso bisogna restare tutti uniti”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026