Giornale di Sicilia: “Non c’è Bani? Che sofferenza per i rosa”

C’è un Palermo con Bani e un Palermo senza Bani. Massimiliano Radicini, sul Giornale di Sicilia, parte da questo dato per fotografare uno dei nodi centrali del momento rosanero. Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia sottolinea come l’assenza del capitano non sia soltanto un dettaglio tecnico, ma un fattore che incide sugli equilibri complessivi della squadra.

Bani non è solo un riferimento nella linea difensiva, ma uno dei leader dello spogliatoio, una figura capace di guidare il gruppo nei momenti più delicati. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la sua assenza contro il Pescara – dovuta a una sindrome influenzale – si è fatta sentire sotto diversi aspetti, sia tattici che caratteriali.





I numeri confermano la sensazione. Finora il difensore ha saltato cinque partite: in tre di queste sono arrivate sconfitte. Un dato che il Giornale di Sicilia mette in relazione con il rendimento generale della squadra, evidenziando come senza il capitano il Palermo abbia faticato a mantenere compattezza e solidità.

Il bilancio è chiaro: una sola vittoria, ottenuta al Barbera contro il Padova, un pareggio interno con il Modena e tre sconfitte – a Catanzaro, in casa contro il Monza e nell’ultima trasferta di Pescara. In totale appena quattro punti su quindici disponibili, un bottino modesto se confrontato con il cammino complessivo in campionato.

Radicini evidenzia anche un altro elemento simbolico: i due gol incassati contro gli abruzzesi hanno fatto perdere ai rosanero il primato di miglior difesa del torneo, un’etichetta che fino a pochi giorni fa rappresentava uno dei punti di forza più evidenti della stagione.

Ora l’interrogativo è legato al recupero del capitano. Perché se è vero che la promozione passa dall’equilibrio collettivo, è altrettanto vero che la leadership di Bani resta un pilastro fondamentale per tenere in piedi la struttura rosanero in questo momento delicato.