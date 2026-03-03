Giornale di Sicilia: “Inzaghi studia l’undici per il Mantova: Gyasi scalpita”

Nessuna rivoluzione, ma qualche correttivo sì. Salvatore Orifici, sul Giornale di Sicilia, analizza le possibili scelte di Inzaghi in vista della sfida contro il Mantova, a poche ore dalla delusione maturata a Pescara. Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia evidenzia come il tecnico rosanero possa intervenire sugli interpreti, anche in considerazione del tour de force e della necessità di dare spazio a chi ha avuto meno minuti nelle gambe.

Al centro della difesa dovrebbe tornare Bani. Il capitano ha smaltito i sintomi influenzali e, secondo quanto riporta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, è pronto a riprendersi il posto in una retroguardia che all’Adriatico ha mostrato crepe inattese. Il numero 13, però, non ha lavorato a pieno regime con il gruppo, motivo per cui lo staff valuterà fino all’ultimo la sua condizione.





Ceccaroni dovrebbe essere confermato sul centrosinistra, mentre a destra si fa strada l’ipotesi Bereszynski dal primo minuto al posto di Peda, apparso in difficoltà nell’ultima uscita. Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia sottolinea come il tecnico stia riflettendo anche sugli equilibri di fascia e sulla gestione delle energie dopo le fatiche delle ultime settimane.

Possibili novità anche a centrocampo. Gomes e Gyasi scalpitano per una maglia da titolare: il primo potrebbe concedere un turno di riposo a Segre, il secondo è candidato ad agire a destra. Ranocchia e Augello, invece, sembrano destinati alla conferma.

In attacco tornano in auge le quotazioni di Le Douaron, favorito su Johnsen dopo una prestazione opaca del norvegese contro il Pescara. Gli altri due slot offensivi, salvo sorprese, restano nelle mani di Palumbo e Pohjanpalo.

La parola d’ordine è reazione. Inzaghi vuole una risposta immediata e sta lavorando per trovare l’assetto più affidabile in una gara che può indirizzare il finale di stagione. Il Palermo non può permettersi un altro passo falso.