Giornale di Sicilia: “Palermo, Audero ed Elia si complicano. Augello verso il sì”

Mercato in fermento: si lavora per chiudere in settimana. Trattativa in salita per Elia, frenata per Audero. Fulignati possibile alternativa

Il mercato del Palermo entra finalmente nel vivo. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il direttore sportivo Osti è al lavoro per consegnare a Inzaghi i primi rinforzi già nei prossimi giorni.

Tra le operazioni più avanzate c’è quella per Augello, esterno sinistro in uscita dalla Sampdoria. La trattativa con l’entourage del giocatore è ben impostata, e – nonostante l’inserimento della Cremonese – la fumata bianca potrebbe arrivare entro la settimana. Per lui è pronto un biennale con opzione per una terza stagione in caso di promozione in Serie A.

Palumbo a un passo: c’è l’intesa con il Modena, Saric inserito nell’affare

Quasi definito anche l’accordo per Palumbo, trequartista del Modena. Il Palermo – secondo quanto scrive Radicini sul Giornale di Sicilia – ha messo sul piatto 1,2 milioni di euro di parte fissa, bonus legati al rendimento e il cartellino di Saric come contropartita tecnica. Manca solo l’ultimo passaggio formale per la chiusura.

Elia vuole Palermo, ma lo Spezia non molla: trattativa complessa

Più complesso il ritorno in Sicilia di Elia, attualmente allo Spezia. Il giocatore ha già manifestato la volontà di rientrare a Palermo, ma il club ligure resta rigido sia sul cartellino che sulle condizioni economiche. La distanza tra domanda e offerta non è insormontabile, ma serviranno altri contatti per sbloccare l’operazione.

Porta in stand-by: Audero si complica, Fulignati l’alternativa

Sul fronte portieri, frena la pista Audero. Come evidenzia ancora Radicini sul Giornale di Sicilia, il Como non è disposto a trattare sul prezzo né a contribuire all’ingaggio, che sfiora 1,5 milioni netti. Il Palermo osserva e valuta Fulignati come alternativa più accessibile, in attesa di sviluppi.

Difesa e uscite: Marcandalli sullo sfondo, mercato in uscita fermo

In difesa resta monitorato Marcandalli del Genoa, ma non è una priorità. Il Palermo valuta anche altri profili, più funzionali al sistema di Inzaghi. Sul fronte uscite, invece, la situazione è ancora interlocutoria: non si registrano trattative calde, ma si attende che il mercato entri nel vivo anche in uscita.