Giornale di Sicilia: “Il faro Ranocchia illumina il Palermo”

Il Palermo ha ritrovato il suo punto di riferimento tecnico nel cuore del centrocampo. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Ranocchia è diventato uno dei protagonisti della crescita rosanero grazie al nuovo ruolo cucitogli addosso da Inzaghi davanti alla difesa.

Secondo l’analisi di Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il tecnico rosanero ha rilanciato il numero 10 come regista avanzato della manovra, affidandogli le chiavi della costruzione del gioco. Una scelta che sta dando risultati concreti, perché Ranocchia non solo gestisce i tempi della squadra ma sta anche tornando a incidere sotto porta.





Il centrocampista è arrivato già a quota quattro gol stagionali, e diverse di queste reti si sono rivelate decisive. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il rendimento del giocatore nel 2026 è cresciuto in maniera evidente: più presenza nel cuore del gioco e maggiore incisività nella trequarti avversaria.

Contro il Mantova, ad esempio, Ranocchia ha raccolto l’assist di Augello e ha trovato il gol con una conclusione precisa sul secondo palo dopo il movimento di Pohjanpalo che aveva liberato lo spazio. Ma il numero 10 rosanero aveva già lasciato il segno anche nella seconda rete contro i lombardi, servendo un filtrante per Palumbo che ha poi trovato Pohjanpalo per il raddoppio.

Il lavoro di Ranocchia si misura anche nella gestione del possesso palla. Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il centrocampista è il giocatore del Palermo con il maggior numero di passaggi effettuati: 1166 in campionato, davanti a Ceccaroni (1186) e Augello (1170), nonostante abbia disputato meno partite rispetto ai due compagni.

Nelle ultime tre partite disputate al Barbera il numero 10 è stato protagonista con un gol e due assist. Un rendimento che conferma il peso del centrocampista nel sistema di Inzaghi, anche se il vero salto di qualità dovrà arrivare nelle gare in trasferta.

Nelle ultime due uscite lontano da Palermo, infatti, Ranocchia ha incontrato più difficoltà sia nella fase di impostazione sia nella gestione del pressing avversario. Per continuare a inseguire il sogno della promozione diretta, il Palermo dovrà riuscire a ottenere maggiore continuità proprio dai suoi uomini di qualità.

La crescita del centrocampista passa anche dalla mentalità. Come racconta ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, nella prima parte della stagione Ranocchia era spesso limitato a svolgere i compiti di ordine e costruzione, senza riuscire a incidere con gol o assist.

La rete segnata ad Avellino a fine dicembre sembra aver rappresentato una svolta anche dal punto di vista mentale. Da quel momento il numero 10 rosanero ha iniziato a rischiare di più il tiro dalla distanza, una caratteristica che appartiene al suo repertorio tecnico ma che in passato utilizzava con meno frequenza.

I numeri raccontano una crescita evidente: il gol su rigore contro il Bari e le reti contro Entella e Mantova dimostrano come Ranocchia stia diventando un’arma importante anche in zona offensiva. Le marcature avrebbero potuto essere addirittura cinque se un precedente fallo di Pohjanpalo su Adamonis non avesse portato all’annullamento della rete contro il Südtirol.

Il Palermo ora si affida sempre di più al suo regista offensivo. Perché se la squadra di Inzaghi vuole continuare a sognare in grande, la luce del suo “faro” dovrà continuare a illuminare il gioco rosanero.