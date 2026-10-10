Giornale di Sicilia: “Empoli-Palermo, le scelte di Inzaghi per difendere il primato: due conferme e un ballottaggio risolto”

Il Palermo torna in campo dopo la lunga sosta per le Nazionali e si prepara ad affrontare l’Empoli nella sfida in programma oggi, sabato 10 ottobre, allo stadio Carlo Castellani. I rosanero di Filippo Inzaghi cercano continuità per consolidare il primato in classifica, mentre i toscani si affidano al nuovo allenatore Matteo Andreoletti. Secondo le probabili formazioni pubblicate dal Giornale di Sicilia, il tecnico rosanero dovrebbe confermare il 4-2-3-1, con Pierozzi sulla fascia destra e Fortin ancora titolare in porta.

Palermo, Pierozzi favorito. Confermata la coppia Bani-Ceccaroni





Le indicazioni del Giornale di Sicilia vedono il Palermo schierato con il consueto 4-2-3-1, senza particolari stravolgimenti rispetto alle precedenti uscite.

Tra i pali dovrebbe essere confermato Mattia Fortin, mentre la linea difensiva sarà composta da Pierozzi sulla destra, Bani e Ceccaroni al centro e Augello sulla sinistra.

A centrocampo spazio alla coppia Ranocchia-Segre, chiamata a garantire equilibrio e qualità nella costruzione della manovra.

Sulla trequarti dovrebbero agire Vavassori, Antonio Palumbo e Johnsen, alle spalle dell’unica punta Joel Pohjanpalo.

Empoli, Andreoletti riparte dal 3-5-2

Per quanto riguarda la formazione toscana, il Giornale di Sicilia indica un Empoli schierato con il 3-5-2.

Tra i pali spazio a Seghetti, protetto dal terzetto difensivo composto da Magnino, Curto e Cauz.

A centrocampo dovrebbero giocare Zedadka, Biondini, Deli, Saporiti e Corrado, mentre il tandem offensivo sarà formato da Distefano e Popov.

Andreoletti potrà contare anche su Shpendi tra le alternative a disposizione, mentre la coppia d’attacco iniziale dovrebbe essere quella indicata dal quotidiano.

Empoli-Palermo, le probabili formazioni del Giornale di Sicilia

EMPOLI (3-5-2): Seghetti; Magnino, Curto, Cauz; Zedadka, Biondini, Deli, Saporiti, Corrado; Distefano, Popov.

Allenatore: Matteo Andreoletti.

A disposizione: Perisan, Filippis, Romagnoli, Indragoli, Egan, Berizzi, Bembnista, Ceesay, Degli Innocenti, Huqi, Bandinelli, Belardinelli, Shpendi.

PALERMO (4-2-3-1): Fortin; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Ranocchia, Segre; Vavassori, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

A disposizione: Perin, Nespola, Peda, Magnani, Cassandro, Bozzolan, Gomes, Mazzitelli, Estevez, Gyasi, Hernani, Gabrielloni.

Palermo, Inzaghi sceglie la continuità per la trasferta del Castellani

Come emerge dalle probabili formazioni del Giornale di Sicilia, Inzaghi sembra intenzionato a ripartire dalle certezze costruite nelle prime giornate di campionato.

La conferma di Fortin tra i pali e la possibile presenza di Pierozzi dal primo minuto rappresentano le principali indicazioni, mentre in attacco il Palermo dovrebbe affidarsi ancora a Pohjanpalo, sostenuto da Johnsen, Palumbo e Vavassori.

Dall’altra parte Andreoletti si prepara al debutto sulla panchina dell’Empoli con un assetto a due punte. Le scelte definitive saranno rese note con la comunicazione delle formazioni ufficiali prima del calcio d’inizio.